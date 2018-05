Brandenburg/H

„Je größer das Interesse an der Stadtgeschichte ist, desto tiefer dringt man ein und lernt die Havelstadt besser kennen.“ Das sagt Uwe Hermann, seit 1997 Mitglied des Historischen Vereins Brandenburg e.V. , am Sonntag bei der Eröffnung der Sonderausstellung im Heimatmuseum in der Ritterstraße.

Hinter jedem Stück ein Puzzleteil

Im grünen Hof des Stadtmuseums gibt es anlässlich des Internationalen Museumstages einen doppelten Grund zur Freude. Der Historische Verein begeht in diesem Jahr sein 150. Jubiläum und somit kann heute auch von der 150jährigen Geschichte der Sammlungen des Museums gesprochen werden. Heike Köhler, Kuratorin und Museumsleiterin, verweist i n ihrer Einleitung stolz auf die wichtigen Zeugnisse, die erhaltenen Jahresberichte des Vereins von 1870 bis 1943. Danach ging leider einiges in den Kriegswirren verloren.

Vielfalt der Museumsobjekte

Hervorgehoben wurde zur Eröffnung die Vielfalt der musealen Objekte der ersten Stunde, „hinter jedem Stück steckt ein Puzzleteil der Stadtgeschichte vom 18. bis zum 20. Jahrhundert“. In vier Modulen kann der Besucher Interessantes erfahren. Zum Beispiel über die Industrieproduktion. Davor kommt allerdings das vielseitige Handwerk. Tuchmacher, Bäcker, Schuster und Schneider . Noch um 1800 sind 1564 Spinner, 298 Tuchmacher und 84 Leinenweber tätig. Anschaulich ist zu betrachten, wie Brandenburg sich von der Tuchmacherstadt zur Stadt der Metallverarbeitung veränderte und entwickelte.

Herbergsschild aus Eisenblech

Bestaunt werden kann in der Sonderausstellung das Herbergsschild der Tuchmachergesellen aus Eisenblech, bemalt im Jahr 1851. Der bis heute erhaltene „Rolandschrank“ dient im Haus der Aufbewahrung kostbarer Handwerkerarbeiten der Region. Zu sehen ist auch das Modell eines damals so benannten „Ehebrecherturms“ in der Stadt, der 1640 erbaut, später aber zerstört wurde.

Ein weiterer Schwerpunkt der Sonderausstellung ist die wechselvolle Geschichte des Marienberges. Dazu wird vor allem in der Medienstation viel erzählt und gezeigt. Zum Weinanbau sei nur so viel verraten: Der Kaiser soll damals nach dem Verkosten fast vom Pferd gefallen sein. Insgesamt ist aber weit mehr Wissenswertes zu erfahren. Auf Fotos und Zeittafeln wird die Geschichte dargestellt, denn die Gebäude von damals sind nicht erhalten. Heute ist die silberglänzende Friedenswarte, 1974 erbaut, ein gern besuchter Aussichtsturm. Auch die Facetten der Industrieproduktion bieten einen guten Überblick über die Entwicklung der Stadt.

Reichsgründung und Industrialisierung

Denn die Gründung des Deutschen Reiches 1871 brachte für Brandenburg, aufgrund der Berlinnähe, die Industrialisierung stark voran. Fahrzeuge wurden gebaut, aber auch Kinderwagen, Flugzeuge und Traktoren. Die Herstellung von Stahl oder die Blechverarbeitung zu Spielzeug zeigt die Vielseitigkeit der Produktion.

Wer in einem Museum am liebsten sehr alte Gegenstände bestaunen will, kommt auch auf seine Kosten. Eine doppelte „Zankgeige“ oder Tabaksdosen aus dem 18. Jahrhundert sind zu sehen. Und im Film geht es in die 20iger Jahre zurück.

Von Brigitte Einbrodt