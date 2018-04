Technische Hochschule - Rotarier fördern zwei russische Studenten

Daniil Shestakov (22) und Aleksandr Alekseev (26) haben sehr viel mit Deutschland am Hut. Die beiden Russen, deren Heimatorte 5500 Kilometer voneinander entfernt liegen, studieren beide an der Technischen Hochschule in Brandenburg/Havel. Seit Donnerstag ganz offiziell mit einem Stipendium der Brandenburger Rotarier.

Daniil Shestakov stammt aus Wolgograd und hat dort bereits studiert. Aber Deutschland scheint so etwas wie die zweite Heimat des jungen Russen zu sein. Dort hat er in Sommerkursen seine Deutschkenntnisse vertieft, die Grundlagen hat er daheim gelernt.

Der fremdsprachenbegabte Russe hat französisch in der Schule gelernt, zudem englisch und spanisch während eines Studienaufenthaltes in Colorado/USA. In Brandenburg studiert er Betriebswirtschaftlehre und strebt den Masterabschluss an. Dabei hilft ihm das Stipendium des Rotary Clubs in Brandenburg, das der Deutsche akademische Auslandsdienst (DAAD) kofinanziert, so dass 1500 Euro zusammenkommen, wie der Rotary-Club-Präsident Bernhard Hoier erklärt.

Studentische Nebenjobs sichern den Unterhalt

Shestakov träumt davon, einmal in seiner Heimatstadt ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Doch in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten seines Landes sei das erst einmal schwierig. Deshalb will der junge Mann, der sich friedlichere Zeiten wünscht, nach dem Studienabschluss erst einmal mehrere Jahre Berufserfahrung in Deutschland sammeln.

Aleksandr Alekseev geht sogar noch einen Schritt weiter. Der Mann aus Sibirien überlegt, mit seiner Ehefrau auf Dauer in Deutschland zu bleiben. Dabei hilft die Perspektive, dass Absolventen seines Fachgebietes gefragt sind.

Der Student aus Ulan Ude, der ein Diplom als Betriebsmanager aus Russland mit bringt, strebt erst einmal den Bachelor-Abschluss in Wirtschaftsinformatik an. Seine Frau studiert an der Universität Potsdam Sprachen und Linguistik. Beide verdienen sich schon seit Jahren einen großen Teil ihres Unterhalts mit Nebenjobs.

Der ebenfalls gut deutsch sprechende Aleksandr Alekseev betreut Besucher des Parks Sanssouci in Potsdam, seine Frau jobbt in einem Büro in Werder. Technik-Professor Bernhard Hoier würde beide gern für Rotaract in Brandenburg/Havel gewinnen, die von den Rotariern geförderte Jugendorganisation.

Von Jürgen Lauterbach