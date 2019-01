Brandenburg/H

Bei einem schweren Verkehrsunfall an diesem Freitagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Magdeburger Landstraße wurde ein Mensch verletzt. Über die Schwere der Verletzung ist zur Stunde noch nichts bekannt.

Nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei war eine Autofahrerin auf der Bundesstraße in Richtung Plaue unterwegs. Ihr Auto stieß mit dem Wagen eines Mannes der in Höhe der Total-Tankstelle, aus Richtung Plaue kommend, links in den SWB-Park abbiegen wollte.

Nach ersten Zeugenaussagen zeigte die Ampel für den Autofahrer grün und für die Fahrerin rot. Sicher ist, dass beide Autos zusammenstießen und ein hoher Sachschaden bei dem Unfall entstanden ist.

Ölspur auf der Bundesstraße

Rettungskräfte und Feuerwehr sind im Einsatz. Die Polizei sperrte die Bundesstraße in Richtung Plaue. Sie hielt die Sperrung noch mindestens bis 18.30 Uhr aufrecht, weil bei dem Unfall Öl auf die Fahrbahn ausgelaufen ist. Eine Freigabe ist in diesen Fällen erst mit Zustimmung der Straßenmeisterei möglich, die gegen 18.10 Uhr eintraf.

Laut Polizei funktioniert die Umleitung durch das ehemalige Stahlwerksgelände gut, auch wenn sich der Verkehr dort auch zwischenzeitlich staute.

Von Jürgen Lauterbach