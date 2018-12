Brandenburg/H

Der Mann brüllt, droht und flucht. Was er hinter einem geöffneten Fenster von sich gibt, deutet darauf hin, dass er eine Gefahr für sich selbst und andere Menschen ist. Der Mieter hält am Sonnabendabend einen ganzen Kiez in Atem.

Zur Galerie Ein Brandenburger hält am Sonnabendabend einen ganzen Kiez in Atem. Die Polizei sperrt den Kreuzungsbereich zur Clara-Zetkin-Straße für Fußgänger und Autofahrer ab.

Die Behörden ziehen alle Register. Mehrere Streifenwagen, ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, Notarzt und Rettungswagen eilen in die Neuendorfer Straße. Dort sperrt die Polizei den Kreuzungsbereich zur Clara-Zetkin-Straße ab. Autofahrer und Fußgänger kommen nicht mehr durch.

SEK Einsatz in der Neuendorfer Straße Quelle: Christian Griebel

Als sich die Lage nicht beruhigt, fordert die Polizei die anderen Mieter in dem Mehrfamilienhaus auf, ihre Wohnungen zu verlassen. Sie kommen zeitweise in der Eckkneipe „Nachtpott“ unter. „Der Mann ist gefährlich. Er ist der Polizei wegen mehrerer Straftaten unter anderem im Zusammenhang mit Drogen bekannt“, sagte Dienstgruppenleiter Marco Lange der MAZ. Anwohner berichten von einem „unberechenbaren Typen“, der immer wieder Krawall mache. Jeden Monat würde die Polizei vor der Tür stehen.

Sondereinsatzkommando klärt die Lage

Um den Mann in Gewahrsam zu nehmen, fordert die Polizei ein Spezialeinsatzkommando der Brandenburger Polizei an. Gegen 18.30 Uhr treffen zwei Kleinbusse mit SEK-Beamten ein. Mit Helmen, Schutzwesten und Schilden dringen sie zur Wohnung im 1. Stock vor. Polizisten, ein Notarzt und Feuerwehrleute folgen. Anschließend wird der Brandenburger in eine geschlossene Krankeneinrichtung verbracht. Die Straßensperrung ist beendet.

Von Frank Bürstenbinder