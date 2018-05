Plaue

Saskia Brandes (24) ist in der vierten Woche – ihres neuen Lebens. Die frühere Bundesligaspielerin aus Kirchmöser, die in Plaue lebt, kann ihre Krücken nach vielen Jahren endlich zur Seite legen.

Nach langem Kampf außerhalb des Spielfeld hat die Krankenkasse der jungen Frau das lang ersehnte teure Hilfsmittel bewilligt, das ein ganz neues Lebengefühl vermittelt und den Wiedereinstieg ins Berufsleben möglich macht. Mit ihrer maßgefertigten Orthese macht Saskia Brandes, geborene Lehnert sogar Luftsprünge.

Als die MAZ im Februar erstmals über die Odyssee der Brandenburgerin berichtete, war die Welt noch nicht in Ordnung. In Unordnung war sie geraten, als sich die gerade 19 Jahre alte Spielerin des Bundesligisten USV Jena in einer Partie gegen den Spitzenclub Wolfsburg ohne Fremdeinwirkung schwer verletzte.

Ein Alptraum mit Krücken

Das linke Knie „knallt weg“ an jenem Spieltag im Jahr 2013. Die Karriere ist in Sekundenbruchteilen dahin. Der Alptraum mit ruiniertem Kniegelenk beginnt. Denn die Behandlung läuft alles andere als ideal.

Elf Operationen erlebt Saskia Brandes zwischen November 2013 und Februar 2017, es gibt immer wieder Rückschläge. Ihre Altenpflege-Ausbildung muss die junge Frau abbrechen. Die konfektionierte Kniegelenkorthese hält ihr Knie nicht richtig, bereitet Schmerzen und schränkt die sportliche Frau in ihrer Beweglichkeit ein. Ohne Krücken geht nichts.

Dieses im Februar gemachte Bild gehört zum Glück der Vergangenheit an. Saskia Brandes mit falscher Orthese und Krücken. Quelle: Jürgen Lauterbach

Doch die Krankenkasse, die sie inzwischen gewechselt hat, lehnt ihren Antrag auf eine maßgefertigte Orthese ab. Nicht einmal vom eigenen Geld dürfe sie sich das 4500 Euro teure Hilfsmittel anschaffen.

Obwohl ihr Orthopäde ein Rezept ausstellt und die Notwendigkeit ausführlich begründet, zahlt auch die neue Versicherung zunächst nicht. Denn der Medizinische Dienst hält die Spezialanfertigung für nicht notwendig. Welch ein Irrtum, wie sich herausstellen wird.

Als die MAZ im März bei der Techniker Krankenkasse (TK) anruft, wendet sich das Blatt. Die Kasse bewilligt nun „gerne“ ein die Kostenübernahme.

Fünfmal muss der Orthesen-Rohling samt Fußteil korrigiert und angepasst werden, ehe alles stabil sitzt und Saskia Brandes glücklich macht.

1,1 Kilogramm Karbon machen den Unterschied

„Ich hätte nie gedacht, dass es so cool werden würde“, sagt die ehemalige Krückengeherin. Stabil und elastisch läuft sie durch ihr neues Leben – mit 1,1 Kilogramm Karbon um ihr linkes Bein. „Alles ist anders als vorher“, schwärmt Saskia Brandes.

Sie kann wieder schmerzfrei laufen, readfahren und sogar etwas rennen. Treppen sind kein Problem mehr. Autofahren funktioniert wieder. Ihren kompletten Alltag und Haushalt kann sie wieder ohne fremde Hilfe bewältigen, einkaufen ist keine Qual mehr, spontanen Unternehmungen steht nichts mehr im Weg.

„Gefühlte zwanzig Stunden am Tag bin ich mit unseren Hunden über die Wiesen gelaufen.“, erzählt Saskia Brandes, die nur in den ersten Tagen noch morgens automatisch nach den Krücken gegriffen hat, die sie gar nicht mehr braucht. Als Trainerin der Frauenmannschaft von Victoria Brandenburg kann sie de jungen Spielerinnen endlich wieder was vormachen.

Ausbildung im Wunschberuf beginnt im August

Beruflich ist nach den lähmenden Jahren die Sonne aufgegangen. Saskia Brandes hat das erklärte Ziel erreicht und beginnt im August ihre Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten in Kirchmöser.

Mit dieser Perspektive freut sie sich noch mehr auf die Fußball-WM. Die Leidenszeit ist zwar vorbei, aber nicht vergessen. Saskia Brandes: „Vor einem Jahr war mein Leben extrem schlimm, heute ist es cool.“

Von Jürgen Lauterbach