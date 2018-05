Brandenburg/H

Wegen eines schweren Auffahrunfalls auf der A 2 zwischen Wollin und Ziesar ist die Autobahn in Richtung Berlin seit dem frühen Nachmittag gesperrt. Weil der Rettungshubschrauber einen verletzten Lkw-Fahrer ins Krankenhaus bringen musste, war die Autobahn auf dem Teilstück zwischenzeitlich sogar komplett gesperrt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich in Höhe der Autobahnbaustelle, dort wo derzeit nur zwei Fahrspuren in Richtung Berlin zur Verfügung stehen. Nach Informationen der Brandenburger fuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem in der Ukraine angemeldeten Sattelzug auf einen vor ihm fahrenden Transporter auf, der Campingwagen und Autos geladen hat.

Hubschrauber bringt verletzten Fahrer in die Klinik

In Mitleidenschaft gezogen wurde bei dem Unfall ein dritter Lastwagen. Über die Unfallursache ist noch nichts bekannt. Der Unglücksfahrer wurde durch den Zusammenstoß so erheblich verletzt, dass der Rettungshubschrauber angefordert wurde, dessen Besatzung den man ins Krankenhaus flog.

Wie so häufig in der jüngeren Vergangenheit bildeten sich aufgrund des Unfalls lange Staus in beide Richtungen. Seit etwa 15.30 Uhr normalisiert sich die Lage in Richtung Magdeburg.

