Brandenburg/H

„Die Schäferhündin, die am 12. Juni in der Prager Straße in Brandenburg/Havel einen kleinen Hund totgebissen hat, gilt zumindest vorerst als gefährlich. Laut Stadtverwaltung muss das Tier außerhalb der eigenen vier Wände einen Maulkorb tragen und an der Leine geführt werden.

Am vergangenen Mittwoch berichtete die MAZ über das tödliche Zusammentreffen zweier Hunde. Stephanie Roehl, zu deren Familie die beiden Mini-Yorkshirehunden Chanel und Maja gehörten, schilderte, wie es dazu gekommen ist.

Den Angaben zufolge führt ihre zwölfjährige Tochter an jenem Dienstagnachmittag die beiden kleinen Hunde an der Leine Gassi. In der Prager Straße begegnet ihnen eine Radfahrerin mit einem nicht angeleinten Schäferhund.

Der kleine Familienhund Chanel war erst ein Jahr und zwei Monate alt, als eine Schäferhündin sie totgebissen hat. Quelle: privat

Das viel stärkere Tier packt demnach das die kleine Chanel, schüttelt und beißt sie derart, dass das gut ein Jahr alte Yorkshirehündchen an inneren Blutungen stirbt.

Verwaltung orientiert sich an der Hundehalterverordnung

Die Familie aus Hohenstücken hat den traurigen Vorfall bei der Polizei und im Ordnungsamt angezeigt. In einem solchen Fall, hat die Verwaltung entsprechend der Vorgaben der Hundehalterverordnung des Landes Brandenburg zu handeln, erklärt Stadtsprecherin Angelika Jurchen.

Eine grundsätzliche Leinenpflicht bestehe in der Prager Straße zwar nicht. Doch wer einen Hund in der Öffentlichkeit ausführt, müsse körperlich und geistig die Gewähr dafür bieten, den Hund jederzeit so beaufsichtigen zu können, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht gefährdet werden.

Strenger sind die Vorschriften der Verwaltung zufolge bei gefährlichen Hunden, die in der Öffentlichkeit grundsätzlich mit Maulkorb und Leine ausgestattete sein müssen.

Schäferhunde gelten nicht als rassebedingt gefährlich

Ein Schäferhund gehört nicht zu den rassebedingt gefährlichen Hunden. Die Halter müssen ihn aber bei der Ordnungsbehörde anmelden. Wenn dieser Behörde ein Beißvorfall angezeigt wird, wie im geschilderten Fall, muss sie den Sachverhalt zu prüfen.

Angelika Jurchen: „Bis zur abschließenden Prüfung des Sachverhaltes gilt der Hund, unabhängig von seiner Rasse, als gefährlich“. Für ihn besteht ab sofort außerhalb des befriedeten Besitztums Leinen – und Maulkorbpflicht.

Nach der Prüfung wird die Ordnungsbehörde im konkreten Fall entscheiden, ob die Schäferhündin dauerhaft als gefährlich anzusehen ist. Falls ja, benötigt die Halterin eine Erlaubnis der Behörde.

Dafür muss sie dann ihre Sachkunde, ihre Zuverlässigkeit und eine Haftpflichtversicherung für ihr Tier nachweisen. Auch danach dürfte sie mit ihrem Hund dauerhaft nur mit Maulkorb und Leine auf die Straße gehen.

Von Jürgen Lauterbach