Büttenreden, Faschingsumzüge und Mädels in Kostümen, die zu Marschmusik die Beine in die Höhe schmeißen – für die meisten ist Karneval genau das.

Dass die närrische Jahreszeit, die jedes Jahr auch in Brandenburg an der Havel traditionell am 11. November eingeläutet wird und am Rosenmontag endet, nicht nur Alaaf, Helau und Prost bedeutet, sondern auch viel Arbeit, Organisation und Herzblut, geht in der sogenannten fünften Jahreszeit oftmals unter. Denn für die Protagonisten vor und hinter den Kulissen stellt Karneval nicht nur einen kurzen aber aufregenden Abschnitt eines jeden Jahres dar, er ist omnipräsent.

„90 Prozent meiner Freizeit nimmt der Karneval ein, ich kann mich nicht hinsetzen und einfach mal gar nichts machen“, sagt Severine Koch. Die 32-jährige Brandenburgerin trainiert neben der Roten Garde auch die Schautanzgruppe „Cube“ des Karnevalsclub Havelnarren ( KCH). Und das überaus erfolgreich.

Am 26. Januar gewann die junge Trainerin mit ihren 27 Tänzern zum fünften Mal hintereinander die Landesmeisterschaft im karnevalistischen Schautanz- und ist somit amtierender Rekordmeister in der Kategorie Schautanz der Über 15-Jährigen im Raum Berlin/ Brandenburg.

Knapp fünf Minuten zum Sieg

„Natürlich bin ich stolz ohne Ende auf den Erfolg“, so Koch, die seit 25 Jahren Mitglied des Karnevalsvereins ist. „Am wichtigsten ist mir jedoch, einen schönen Tanz zu schaffen und damit etwas zum gesamten Programm des Vereins beizusteuern, der uns immer so großartig unterstützt.“

Insgesamt vier Minuten und 55 Sekunden dauerte der Tanz auf der Bühne des Brandenburger Theaters, der schlussendlich den erneuten Titelsieg und damit die Qualifikation für die Norddeutsche Meisterschaft brachte.

Knapp fünf Minuten, deren Vorbereitung Monate in Anspruch nahm. So ist Koch nicht nur für das dreimal wöchentlich stattfindende Training und dessen Inhalte zuständig, sie kümmert sich zudem um die Frisuren und das Makeup ihrer Tänzer, schneidert gemeinsam mit Mutter Renate im Vorfeld der Veranstaltungen die Kostüme, hilft beim Bau der Bühnenrequisiten und erstellt zu jeder Karnevalssaison eine neue Tanz-Choreographie.

Ein eingeschworenes Team

„Bis diese bei der Gruppe sitzt, können schon mal drei bis vier Monate ins Land gehen“, so Koch. „Ich bin selbst Perfektionistin, aber meine Mädels sind da schon pedantisch, was das anbelangt“, ergänzt sie mit einem Augenzwinkern.

So etwas sei Luxus für einen Trainer, schließlich bespreche die Gruppe, die auch untereinander eng befreundet ist, jeden einzelnen Fehler gemeinsam. Persönliche Konflikte sind dadurch selten. „Das ist ein ganz niedliches Team“, sagt die Trainerin stolz. „Ich würde es für nichts in der Welt eintauschen.“

Die Ideen zu ihren Tänzen, die im Gegensatz zu den Gardetänzen eine Thematik aufweisen müssen, findet die Schautanzgruppe auf unterschiedlichste Art.

Beim Gewinn des dritten Landesmeistertitels in der Karnevalssaison 2016/17 trat die Gruppe beispielsweise im Clownskostüm auf, da sie etwas Lustiges vertanzen wollte. „Einmal hatten wir auch einen Puppentanz weil ich von Puppen geträumt habe“, gesteht Koch. „Irgend etwas inspiriert immer, seien es Songs oder das Team.“

Trotz Erfolg auf dem Boden geblieben

Demnach sei jeder Tanz ein Ergebnis von einer ganz besonderen Gemeinschaftsarbeit: „Am liebsten mag ich, wenn meine Mädels Spaß haben und hinter dem stehen, was sie machen“, sagt Koch. „Außerdem soll die Gruppe sportlich fair bleiben und Respekt gegenüber anderen Tanzgruppen haben.“ Die sei im Turnieralltag nicht unbedingt selbstverständlich.

Trotz aller sportlichen Erfolge ist für Koch kein karnevalistisches Ende in Sicht. „Nach der Saison ist vor der Saison“, so die Trainerin, deren Tanzgruppe im aktuellen Karnevalsbetrieb bereits unermüdlich Impressionen und Ideen für ihre Auftritte in der nächsten Saison 2019/20 sammelt. „Ich gehöre da einfach rein.“

