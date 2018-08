Brandenburg/H

Der Sommer geht mit Kraft in den Endspurt. Am Donnerstag schnellte das Thermometer noch einmal in die Höhe. Schüler bekamen sogar hitzefrei. Viele Brandenburger und Touristen strömen zu den Badestellen in der Havelstadt. Doch wie sieht es dort mit der Sauberkeit aus? Am Grillendamm jedenfalls nicht gut, sagen Anna Böttge und Frank Paulis. Sie wohnen in der Altstadt und gehen fast jeden Tag mit ihren fünfjährigen Zwillingstöchtern an die Badestelle am Beetzsee. „Gegen Zigarettenkippen kann man ja fast nichts machen, aber hier liegen auch viele Glasscherben von Leuten, die sich nicht benehmen können“, sagt Frank Paulis.

Tatsächlich ragen einige Scherben aus dem Sand, Zigarettenkippen liegen alle paar Meter. Das trübt die Badefreuden selbst bei einem Super-Sommer gehörig.

Sechs offizielle Badestellen gibt es in der Stadt Brandenburg. Neben Grillendamm und Massowburg sind das die Malge am Breitlingsee, das Wendseeufer in Plaue, die Arke in Kirchmöser und der Campingpark am Plauer See. Daneben locken unzählige inoffizielle Badestellen etwa am Beetzsee. Immer wieder liegt dort Müll. Selbst zurückgelassene Grills sind anzufinden.

Bei rund 33 Grad war am Donnerstagnachmittag auch die Badestelle Massowburg bestens besucht von den Brandenburgern. Sichtbare Scherben gibt es dort keine am Strand. Auch Müllhaufen sind glücklicherweise Fehlanzeige, dafür finden sich im Sand umso mehr Zigarettenkippen. Auf den Quadratmeter kommen fünf bis zehn sichtbare Reste von Glimmstängeln, ein paar Millimeter unter dem Sand werden weitere lauern. Zwei Frauen sitzen auf einem Badetuch, dicht neben dem rechten Fuß einer der Frauen liegen fünf Kippen im Sand. „Das sind meine eigenen, die räume ich nachher weg“, sagt die ältere Dame. Sie hat eigens ein Plastikgefäß dafür dabei. So vorbildlich verhalten sich offenbar nicht viele.

Nach Angaben des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte mit Sitz in Köln können Zigarettenkippen für Kleinkinder tödlich sein. Schon geringe Mengen könnten zu schweren Vergiftungen führen. Bereits für einen Einjährigen könne eine verschluckte Kippe lebensgefährlich sein. Der Verband rät, sofort den Giftnotruf zu alarmieren. Seitens des Städtischen Klinikums Brandenburg wird dies bestätigt.

Am Eingang des umzäunten Geländes hängt die „Anlagenordnung“. Unter Punkt 6 heißt es: „Halten Sie die Badestelle sauber. Benutzen Sie für Ihre Abfälle die bereitgestellten Behälter.“ Verwaltet wird die Badeanlage vom Zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, einem Eigenbetrieb der Stadt Brandenburg.

Die MAZ hat bei der Stadtverwaltung Brandenburg einmal nachgefragt, welche Bilanz sie für die Sauberkeit an den Badestellen in Brandenburg zieht. Und wie oft werden die Strände von Müll, Unrat und Scherben befreit? Dazu gab es am Donnerstag keine Auskunft seitens der Behörden.

Immerhin: Die Badewasserqualität ist laut Aushang am Tor mikrobiologisch nicht zu beanstanden. Tag der letzten Beprobung war der 2. Juli.

