Brandenburg/H

Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend gegen 22.45 Uhr eine dreiköpfige Personengruppe, die hinter einem augenscheinlich dunkelhäutigen Mann her rannte und diesen beleidigte. Als die Beamten in der Großen Gartenstraße eintrafen konnten sie den Geschädigten, einen 26-jähriger Kameruner antreffen und ihn befragen. Er gab an, dass er zuvor erst von einer fünfköpfigen Gruppe unbekannter Jugendlicher angesprochen und beleidigt wurde, bevor ihn einer der Jugendlichen in weiterer Folge an den Hinterkopf und in den Nacken geschlagen haben soll. Daraufhin sei er weggerannt. Offenbar rannten ihm drei der Jugendlichen noch kurz hinterher, verschwanden dann aber unerkannt im Stadtgebiet. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Der Geschädigte wies keine ersichtlichen Verletzungen auf, klagte aber über leichte Schmerzen im Nacken. Eine medizinische Behandlung durch Rettungskräfte benötigte er jedoch nicht, teilt Direktionssprecher Oliver Bergholz mit.

Von André Wirsing