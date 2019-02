Brandenburg/H

Mehrere Jugendliche haben sich am frühen Freitagmorgen in der Brandenburger Neustadt eine Schlägerei geliefert. Sie gerieten gegen 3 Uhr in der Hauptstraße kurz vor der Jahrtausendbrücke in einen heftigen Streit und gingen schließlich aufeinander los. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Zeuge habe die Randale gemeldet, hieß es. Für einen der Jugendlichen endete der Streit blutig.

Handy, Ausweis und Brille gestohlen

Bei der Schlägerei griffen Unbekannte einen 18 Jahre alten Jugendlichen an und schlugen ihn offenbar bewusstlos. „Als er anschließend wieder zu Bewusstsein gekommen war, fehlten ihm sein Handy, seine Brille und der Personalausweis“, berichtete ein Polizeisprecher.

Grund für die Schlägerei noch unklar

Der Grund für die Schlägerei ist offenbar noch unklar. „Wie es zuvor zu der Auseinandersetzung gekommen war, konnte der Geschädigte nicht mehr sagen“, berichtete der Sprecher.

Blutige Nase und Riss unterm Auge

Der Jugendliche sei bei der Schlägerei verletzt worden. Er habe einen Riss unterm Auge sowie eine blutige Nase davongetragen, sagte der Polizist. Der Verletzte habe jedoch eine medizinische Behandlung vor Ort abgelehnt.

Jetzt ermittelt die Kripo in Brandenburg an der Havel in dem Fall.

Von hms