Brandenburg/H

Die Brandenburger FDP will der Flut illegaler Schmierereien Herr werden. Um schneller auf Verunreinigungen reagieren zu können, plant der kleine Kreisverband die Einrichtung eines Katasters für neue und alte Schmierereien.

„Unsere sonst sehr schöne Stadt verdreckt, weil man Graffiti-Schmierern das Feld überlässt. Mittlerweile werden Kunstwerke, Bänke, Hauswände, Sportgeräte und sogar Bodenplatten ohne Sinn und Verstand beschmiert und verunstaltet“, klagt Marc Puhlmann, der für die FDP in die Stadtverordnetenversammlung (SVV) einziehen möchte.

Er glaubt: Sowohl für Eigentümer als auch für Nutzer und Besucher der Stadt „ist diese Art der Sachbeschädigung nur schwer zu ertragen“.

Zur Galerie Ob am Mühlendamm, auf dem Katharinenkirchplatz oder am Alfred-Messel-Platz: Sprüher haben mit ihren Marken Wände verunstaltet.

Für die Liberalen wird jeden Tag deutlicher: Man scheint man „im Brandenburger Rathaus kapituliert zu haben, denn von einem zügigen Entfernen kann vielerorts nicht die Rede sein“.

Die FDP will jetzt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) unter Druck setzen, um statt der Kapitulation vor den Schmierern den Kampf gegen sie aufzunehmen. Dafür müsse Scheller „mit seiner Verwaltung die im Haushalt einkalkulierten Gelder für eine sinnvolle, zielgerichtete und vor allem zeitnahe Beseitigung ausgeben.“

Sollte das eingeplante Budget von derzeit 90 000 Euro nicht ausreichen, erwarte die FDP eine Information der Stadtverordnetenversammlung – „denn hier müsste im Haushalt zeitnah nachgebessert werden“, so Puhlmann weiter.

FDP : Schickt uns Bilder von Farbspuren

Auch mit Blick auf steigende Touristenzahlen könne man sich die „Blamage an der Hauswand“ nicht weiter leisten. Jetzt hat die FDP ein Graffiti-Kataster ins Leben gerufen. Alle Brandenburger sollen „illegale Schmierereien und gesprühte Graffiti – egal ob an privaten oder kommunalen Flächen - mit einem Foto an info@fdp-brb.de zu senden“.

>>Lesen Sie auch dazu auch: Mit Humor und Haltung: Wer steckt hinter den Graffiti-Botschaften?

Die Liberalen wollen dann die Standorte der Schmierereien auf einer digitalen Karte abbilden, so dass sich Schwerpunkte und neue Dreckecken ausmachen lassen. Das werde dann auch der Verwaltung Beine machen, zumindest öffentliche Flächen schneller wieder reinigen zu lassen.

Linke: Höhere Strafen bringen nichts

In der Folge des FDP-Vorschlages fühlt sich die Linke Claudia Sprengel, die ebenfalls in die SVV und den Landtag will, tatsächlich zu der Feststellung berufen, „dass es in Brandenburg an der Havel einige Graffiti gibt, die illegal gesprüht wurden“.

Auch die Linken würden „es nicht richtig finden, Häuserwände und Denkmäler zu besprühen. Dennoch glauben wir, dass Graffiti selbst durch höhere Strafen nicht aus dem Straßenbild verschwinden würden“. Wie man diesen Glauben der Linken erschüttern könnte, könnte ein Besuch in Millionenstädten wie Hongkong und Singapur zeigen.

Claudia Sprengel wählt einen anderen Weg, um die „teure und endlose Aufgabe der Beseitigung“ einzudämmen. „Wir glauben, dass legale Flächen zum Sprühen die einzige Methode sind, eine Reduzierung zu erwirken. Wenn Jugendliche sich dort ausprobieren könnten, werden sie es an anderen Stellen unterlassen“, glaubt die Lokalpolitikerin.

Mehr Verständnis zeigen

Daher fordert die Partei „legale Flächen in der Stadt“ für Sprayer zu schaffen. Dies solle dann dem illegalem Sprühen entgegenwirken und „ Graffiti als Kunstform Anerkennung entgegenbringen.“ Die Linksjugend, so lässt Sprengel die MAZ wissen, stehe dazu auch in Kontakt mit den Jusos von der SPD, die angeblich „dieses Anliegen ebenfalls unterstützen“.

Eine nicht repräsentative Umfrage der MAZ unter Sprayern und Jugendarbeiter lässt Zweifel an der linken Logik wachsen. Demnach verdränge man das illegale Sprayen damit nicht, den man könne das künstlerischen Sprayer nicht mit den Schmierern in einen Topf werfen.

Auch die Polizei hat seit Jahren Zweifel, dass legale Flächen das illegale Schmieren reduziert. Denn dann falle der Kick weg, den man nur bei illegalen Aktionen bekomme, die zumeist nachts passieren und ja genau zu Ziel haben, die Betroffenen oder die „braven Bürger“ zu provozieren.

>>LESEN SIE AUCH: In Radewege gibt es Probleme mit Sprayern.

Von Benno Rougk