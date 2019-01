Brandenburg/H

Lila Luftballons sind an einem Verkaufsschild an der Lila-Bäcker-Filiale in der Sankt-Annen-Galerie in Brandenburg angebunden. Doch nach Fröhlichkeit sehen die Gesichter der Mitarbeiter der Bäckerei-Kette nicht aus. Am Vortag hat die Holding „Unser Heimatbäcker“ aus Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern, zu der die Kette Lila Bäcker gehört, Insolvenz angemeldet. 2700 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs.

Gegen 13 Uhr versammeln sich in der größeren der beiden Filialen in der Sankt-Annen-Galerie rund ein Dutzend Beschäftigte. Die Regionalchefin informiert die Mitarbeiter. Betretene Gesichter bei den Mitarbeitern, die meisten von ihnen sind Frauen. Eine Verkäuferin reckt kämpferisch die Faust.

Mitarbeiter des Lila Bäckers treffen sich am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Filiale in der Sankt-Annen-Galerie zu einer Versammlung. Ihre Regionalchefin informiert sie über die Insolvenz. Quelle: Marion von Imhoff

Niemand möchte sich öffentlich zu der Situation äußern. Nur so viel: „Wir sind alle schockiert“, sagt eine Verkäuferin, die seit mehr als zehn Jahren vielen Brandenburgern längst ein vertrautes Gesicht geworden ist. In der zweiten Filiale, ein paar Schritte weiter, sagt eine junge Kollegin, „geahnt haben wir es alle. Es war die letzte Zeit irgendwie komisch. Wir sollten immer alles, was wir an Ware haben, an den Mann bringen.“

Bewerbungsaufrufe als sei nichts geschehen

Der Regionalchefin verweist an die Unternehmenszentrale. Eine Marketingfirma im bayerischen Gauting bei München übernimmt in deren Auftrag die Pressearbeit. „Wir haben jetzt viele Anfragen“, heißt es da zunächst. Am Nachmittag teilt Kathrin Hansen von der Kommunikatons-Agentur Engel & Zimmermann mit: „Der Betrieb der Filialen läuft unverändert weiter.“ Über weitere Schritte würden die Mitarbeiter informiert. „Wir sind optimistisch, dass unser Sanierungskonzept erfolgreich sein wird. Unser Heimatbäcker ist ein im Kern gesundes Unternehmen.“ Gespräche mit möglichen Investoren über eine künftige Finanzierung hätten bereits begonnen. Die wirtschaftliche Schieflage sei auf „Fehler der früheren Geschäftsführung zurückzuführen. Gegen sie laufen strafrechtliche Ermittlungen“, so Hansen.

„Wir suchen genau Sie!“ prangt auf einem Aufkleber an der Scheibe der Backwarenauslage des Lila Bäckers in der Sankt-Annen-Galerie in Brandenburg. Quelle: Marion von Imhoff

Die Homepage des Lila Bäckers ruft noch dazu auf: „Bewirb dich“. Lkw-Fahrer, Verkaufspersonal, Filialgruppenleiter werden gesucht, so als würde das Unternehmen noch florieren, und stünde nicht vor dem Aus.

Lila Bäckereien gibt es fünf in Brandenburg an der Havel, weitere in Groß Kreutz, Nauen, Falkensee, Schönwalde-Glien, in Bad Belzig, Niemegk, Treuenbrietzen und Brück. 400 Filialen insgesamt sind es in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Berlin.

Kundin Ingrid Burandt aus Brandenburg: „Es ist mir unerklärlich.“ Quelle: Marion von Imhoff

„Es ist nicht zu fassen“, sagt denn auch Kundin Ingrid Burandt (77). „Der Lila Bäcker ist doch überall vertreten, das Sortiment ist ansprechend. Es ist mir unerklärlich, dass die jetzt insolvent sind.“ Sie überlegt: „Es gibt doch auch diese Teiglinge, das vereinfacht doch eigentlich alles. Aber so ist das immer, wer weniger rausholt als die anderen, der ist weg.“

Kuchen an Kuchen an der Verkaufstheke

Wenke Schmidt, Verkäuferin in Brandenburg, hat sich eben einen Kaffee und ein Mittagessen beim Lila Bäcker in der Sankt-Annen-Galerie bestellt. Der Verkaufstresen ist prall gefüllt mit Obst- und Blechkuchen, Vollkornbrot und Brötchen. „Ich bin schockiert, weil der Lila Bäcker für uns eingefleischte Ossis irgendwie unser Heimatbäcker geworden ist. Das trifft uns besonders.“

Wenke Schmidt hat sich beim Lila Bäcker in der Sankt-Annen-Galerie am Mittwoch ein Mittagessen bestellt. Quelle: Marion von Imhoff

Zwei Tische sitzt Christine Mischok (69). „Mir war nach einem Stück Prasselkuchen“, sagt sie. Sie schätzt, „dass die große Konkurrenz der Discounter, die jetzt ja auch immer frisches Brot backen, viel zu groß geworden ist für die Bäcker. Wer geht denn heute noch extra zum Bäcker?“ Sie selbst sei Stammkundin einer anderen Bäckereikette. „Deswegen bin ich nicht so betroffen. Um die Arbeitsplätze aber tut es mir leid“, sagt die frühere Personalsachbearbeiterin einer Bank.

Christine Mischok hält die Konkurrenz der Discounter für zu groß für Bäckereien. Quelle: Marion von Imhoff

„Es wirkte alles, als würde das Geschäft richtig gut laufen“, wundert sich auch eine 65-jährige Kundin. „Aber uns hat man auch nicht gefragt, als wir nach der Wende arbeitslos geworden sind.“

Fahrer treten in den Streik

Am Nachmittag meldet die Ostseezeitung einen Streik von Fahrern des Lila Bäckers. 18 Fahrer des Logistikzentrums in Gägelow in Mecklenburg-Vorpommern haben danach am Mittwoch spontan ihre Arbeit niedergelegt. Viele Läden des Lila Bäckers zwischen Lübeck und Rügen hätten deswegen keine Ware erhalten.

Auch im Fläming ist bei den betroffenen Filialen die Stimmung im Keller. Eine Mitarbeiterin in Niemegk sagt, dass sie von der Insolvenz selbst nur aus den Medien erfahren habe. Ähnlich äußert sich ein Lila-Bäcker-Angestellter in Treuenbrietzen. Die Mitarbeiter der Filiale in der Großstraße sind sehr schockiert. Sie haben am Dienstag aus dem Internet von der Insolvenz erfahren und vorher nichts gewusst und geahnt.

Von Marion von Imhoff, Josephine Mühln