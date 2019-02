Brandenburg/H

Fünf Jahre lang hat der Brandenburger Guido Schütz (50) als Schöffe an Prozessen und Urteilen im Amtsgericht Brandenburg mitgewirkt. Gemeinsam mit der hauptamtlichen Richterin und einem weiteren Schöffen hat Guido Schütz, der im Hauptberuf Marketingleiter im Brandenburger Marienbad ist, darüber beraten, ob die angeklagten Betrüger, Räuber, Einbrecher, Drogenhändler, Vergewaltiger und andere Gewalttäter die vorgeworfene Straftat tatsächlich begangen haben.

Davon abhängig musste er an der Entscheidung mitwirken, ob die Angeklagten freigesprochen werden müssen, weil sich die Beschuldigungen der Staatsanwaltschaft womöglich im Prozess nicht bestätigt haben. Oder ob ihre Schuld nachweisbar ist und sie verurteilt werden müssen. Über die fünf Jahre Erfahrung als Schöffe sprach die MAZ mit dem Ex-Schöffen Guido Schütz aus der Altstadt.

Warum hören Sie als Schöffe auf?

Guido Schütz: Meine fünf Jahre sind abgelaufen und ich wurde nicht wiedergewählt. Laut Richterin Frau Götsche ist das „sehr bedauerlich“, denn es war eine sehr gute Zusammenarbeit. Es gab aber sehr viele Bewerber aus der Stadt Brandenburg und da war ich nicht wieder dabei.

Wie viel Zeit haben Sie investiert?

Eigentlich nicht sehr viel. Es gab maximal eine Verhandlung monatlich und in der Regel waren die Verhandlungen auch nach einer Sitzung beendet. Die für mich letzte, in der es um das Schütteltrauma ging, war da eher die Ausnahme. Diese Verhandlung empfand ich auch als die schwierigste.

Wie haben Sie das Ehrenamt beruflich hinbekommen?

Es gab nie Probleme. Arbeitgeber sind per Gesetz dazu verpflichtet, den Angestellten die ehrenamtliche Tätigkeit als Schöffe möglich zu machen. Hinzu kommt, dass im Land Brandenburg für Schöffen ein besonderer Kündigungsschutz gilt.

Was hat Ihnen die Schöffentätigkeit persönlich gebracht?

Es war eine sehr interessante Aufgabe. Man hat gemerkt, wie schwer es manchmal ist, sich ein objektives Bild zu machen und sich über einen Menschen und seine begangene Straftat ein Urteil zu bilden. Nicht immer hatte ich dabei ein gutes Gefühl.

Warum nicht?

Ich habe einen kleinen Einblick in die Untiefen menschlichen Handelns bekommen, den ich so nie bekommen hätte. Man blickt teilweise in Abgründe und wenn man bedenkt, dass man nur die Spitze eines Eisberges sieht, dann macht einen das sehr nachdenklich.

Beschäftigt sie ein solcher Prozess also über den Tag hinaus?

Die Informationen, die ein Schöffe bekommt, müssen auch nach der Verhandlung irgendwie verarbeitet werden. Manchmal klingt eine Verhandlung noch lange nach.

Inwiefern hat sich Ihre Sicht auf Straftäter verändert? Inwiefern Ihr Verständnis von Recht und Gerechtigkeit?

Meine Sicht hat sich nicht verändert. Vielleicht ist aber die Einsicht gewachsen, dass es nicht so einfach ist, wirklich Gerechtigkeit durchzusetzen. Wenn man von gewissen Umständen oder Vorgängen selbst überzeugt ist, jedoch Beweise fehlen, dann kann eine Gerichtsverhandlung für einen selbst auch irgendwie unbefriedigend ausgehen.

Ist es immer und jederzeit möglich, sich ohne Ansehen der Person ein Bild zu machen?

Als ehrenamtlicher Richter wird man im Vorfeld weder über den oder die Angeklagte und auch nicht über den Straftatbestand informiert, sodass man unvoreingenommen in eine Verhandlung geht. Etwa fünf Minuten vor Beginn einer Verhandlung umreißt die Richterin kurz, worum es geht. Ein wirkliches Bild entsteht also erst im Laufe der Verhandlung.

Was gefällt Ihnen an diesem Ehrenamt, was ist Ihnen womöglich schwergefallen?

Es fiel mir nicht schwer, ich war gern Schöffe und würde es auch wieder machen. Mit der Zeit wächst man in dieses Ehrenamt hinein, sodass man versierter und sicherer wird.

Welche Art von Fällen hat Sie in den zurückliegenden fünf Jahren am meisten bewegt?

Darüber möchte ich nicht im Detail sprechen. Es gab viele verschiedenartige Fälle, meistens ging es um Kleinkriminalität, um Drogendelikte, Diebstahl, Einbruch, Körperverletzung. Und es gab auch härtere, sehr unappetitliche Fälle.

Von Jürgen Lauterbach