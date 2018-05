Brandenburg/H

Der Europatag am von Saldern Gymnasium in Brandenburg/Havel läuft an diesem Mittwochmorgen wenige Stunden vor dem erwarteten Auftritt des AfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen etwas anders als in früheren Jahren.

Polizei steht vor dem Schulgebäude, Schüler in orangefarbenen T-Shirt passen auf, dass niemand Schulfremdes uneingeladen das Gebäude betritt. Ein kassiberartiges Zettelchen kursiert mit der Aufschrift „AfD-Chef blockieren 12 Uhr“.

Gegenüber dem Schulgebäude wirbt die Linksjugend in eigener Sache. Daneben ist ein schwarz-weißes Transparent aufgestellt, das die Aufschrift trägt: „Schule mit Rassisten, Schulleiter ohne Courage“. Damit wandelt eine anonym bleibende Gruppe das offizielle Logo des von Saldern Gymnasiums ab, das sich als „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ versteht.

„Großes Highlight“ ist das Europa-Buffet

Hintergrund ist die für 13 Uhr geplante Podiumsdiskussion, an der Vertreter aller im Bundestag vertretenen Parteien teilnehmen, eben auch der Vorsitzende der AfD. Auf ihrer Internetseite weist das Gymnasium ausgerechnet auf diese Veranstaltung, die weit über die Stadt Interesse hervorruft, nicht eigens hin.

Seinen Europatag identifiziert das von Saldern mit dem „Europabuffet“, das als „großes Highlight des Tages“ herausgestellt wird. Erwähnung finden zudem die Besuche der Botschafter aus Belgien, Malta und Estland und der Workshop mit Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski.

Die 49 Jahre alte Linken-Politikerin diskutiert mit Schülern der achten bis zehnten Jahrgangsstufe über „Rechtspopulismus“ in Deutschland und Europa. Trochowski räumt ein, dass es auch Linkspopulismus gebe, der sich wie im Rechtspopulismus in einer Anti-Establishment-Haltung ausdrücke.

Linke Staatssekretärin sieht Populismus auch bei Wagenknecht

Auch ihre Parteifreundin Sarah Wagenknecht argumentiere manchmal populistisch, etwa wenn sie auf „böse Konzernchefs“ schimpfe oder Elitenfeindlichkeit bediene.

Rechter Populismus, dessen grenzen zu Volksverhetzung fließend seien, zeichne sich dadurch aus, dass dessen Wortführer Minderheiten wie Schwule und Lesben aufrufe, diese in der Sprache herabsetze und womöglich zu Hass gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen aufrufe.

„Statt auf Fakten setzen Rechtspopulisten auf Emotionen“, sagt die Linken-Politikerin und konfrontiert die Saldern-Schüler mit einem Zitat von Sandro Hensel (32), AfD-Landtagsabgeordneter in Mecklenburg-Vorpommern: „Brennende Flüchtlingsheime sind kein Akt der Aggression, sondern eine Akt der Verzweiflung gegen Beschlüsse von oben.“

Wo Schüler die rote Linie überschritten sehen

Die Brandenburger Schüler sehen mit einem solchen Zitat die rote Linie überschritten, den darin drücke sich die Bereitschaft aus, Straftaten zu begehen oder mindestens zu akzeptieren.

In dem Workshop halten es mehrere Gymnasiasten für richtig, sich auch Jörg Meuthens Sichtweise anzuhören, solange er solche roten Linien nicht überschreitet. Daniela Trochowski bekennt sich zu ihrem Zwiespalt in Sachen Einladung an AfD-Chef Meuthen.

Zum einen sei es richtig, dass die Schule dem AfD Bundesvorsitzenden damit ein Podium gebe. Zum anderen habe die AfD bereits überall ein Podium als stärkste Oppositionsfraktion im Bundestag.

Von Jürgen Lauterbach