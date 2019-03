Brandenburg/H

Eine junge Frau, die im neunten Monat schwanger ist, war am Montagabend in Brandenburg/Havel einen Verkehrsunfall verwickelt. Denn ein 42 Jahre alter Autofahrer wollte gegen 20 Uhr mit seinem VW aus der Damaschkestraße kommend in die Vereinsstraße abbiegen, berichtet Polizeisprecher Daniel Keip.

Der Mann achtete dabei aber nicht ausreichend auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr aus der Vereinsstraße und übersah deshalb die 22 Jahre alte werdende Mutter in ihrem PKW Toyota.

Unfallopfer erleidet Schock

Beide Autos stießen zusammen. Da die 22-Jährige im neunten Monat schwanger ist, wurde ein Rettungswagen angefordert. Die Frau erlitt durch den Unfall einen Schock und wollte sich nach Abschluss der Unfallaufnahme selbstständig in medizinische Behandlung begeben.

Bei dem Unfallverursacher bemerkten die Beamten bei der Anzeigenaufnahme, dass er nach Alkohol riecht. Ein an Ort und Stelle vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Von Jürgen Lauterbach