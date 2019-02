Brandenburg

Berlin und Potsdam sind es, sowie Hamburg, Cloppenburg, Heidelberg und mehrere Dutzend weiterer Städte in Deutschland: sicherer Hafen für Flüchtlinge. Seit der Gründung des Vereins „ Seebrücke“ im Juli 2018 haben sich zahlreiche Städte, Gemeinden und Kommunen mit den Ideen des Vereins solidarisch erklärt.

Die Kommunen stellen sich – unter Beachtung der bestehenden Gesetze - gegen die Abschottungspolitik Europas und leisten selbst einen Beitrag um Menschen ein sicheres Ankommen zu ermöglichen. Diese Beiträge sind lokal sehr unterschiedlich.

Brandenburg an der Havel wird kein solch sicherer Hafen. Das wurde am Montag im Hauptausschuss während einer Diskussion deutlich, an deren Ende die klare Ablehnung des Vorhabens stand, das die Linken zur Diskussion gestellt hatten.

Linken-Fraktionschef René Kretzschmar verteidigte die Idee, „ Brandenburg zum sicheren Hafen zu machen“, als moralisches Zeichen an die Politik und die Bundesregierung, sich weiterhin und verstärkt für die Bekämpfung der Fluchtursachen einzusetzen.

Brandenburg/H. solle sich bereiterklären, wie Berlin und Potsdam vor einigen Wochen auch, Geflüchtete freiwillig aufzunehmen, wenn diese in Not seien.

AfD : Kein Menschenrecht auf Leben in den deutschen Sozialsystemen

Kretzschmar: „Damit bekräftigen die Stadt und ihre Bevölkerung die bisher gelebte Praxis einer Willkommenskultur.“ Es gehe vor allem darum, ein Zeichen zu setzen, so Kretzschmar. Das sei mit der AfD nicht zu machen, stellte AfD-Fraktionschef Axel Brösicke sofort klar.

Der Antrag der Linken „trieft nur so vor Moral.“ Flüchtlingen auf den Booten im Mittelmehr würden flüchten, „um ein besseres Leben zu leben.“ Doch es gäbe „kein Menschenrecht auf das Leben in den deutschen Sozialsystemen“, sagt der AfD-Mann. Und weiter: „Sie sorgen mit ihrem Antrag für noch mehr Tote im Mittelmeer. Sie setzen Fluchtanreize“, warf er dem Linken vor.

Dass auch der Oberbürgermeister Steffen Schneller ( CDU) nichts davon hält, die Stadt dem Bündnis Seebrücke anzuschließen, hatte er den Stadtverordneten schon am 15. Februar schriftlich gegeben.

Man könne nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen, wenn es das deutsche und das EU-Recht nicht vorsehe. Ein Blick in die Ziele der Seebrücke hätte den OB wissen lassen können, dass es nicht um Gesetzesbruch ging.

CDU : Kein Zusammenhang zwischen Klima- und Flüchtlingspolitik

Mit der ablehnenden Haltung des Rathauses im Rücken war es insbesondere das Lager der Christdemokraten, das drastisch deutlich machte, warum man aus ihrer Sicht die Schotten dicht machen müsse.

So stellte SVV-Vorsteher Walter Paaschen fest, dass sich Afrika und nicht in Europa die Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten verdoppelt habe.

Und jene, für die dort kein Platz mehr sei, die könnten doch jetzt nicht alle hierher kommen, ließ er seine Kollegen wissen. Appelle würden da nicht viel bringen, glaubt der Christdemokrat, der früher zur SED gehörte.

Den Einwand des Grünen Klaus Hoffmann, wonach die frühere Kolonialpolitik und die heutige Außen- und Handelspolitik die Fluchtursachen in Afrika ebenso bedingen würden, wie der menschgemachte Klimawandel, ließ Paaschen nicht gelten: „Klimapolitik und Flüchtlingspolitik haben nichts miteinander zu tun.“

FW : Das ist etwas um die Seelen der Gutmenschen zu beruhigen

„Wo führt denn die Solidarität hin?“, fragte FW-Fraktionschef Dirk Stieger. Deutschland brauche ein Einwanderungsgesetz“ und keine Absichtserklärungen um „die Seele als Gutmensch zu beruhigen.“

Das sei ebenso als würde sich die Stadt als atomwaffenfreie Zone erklären. Auch er wolle solche Bilder wie die des dreijährigen Aylan Kurdi der im Mittelmeer ertrank nicht sehen. Aber das zu ändern sei Aufgabe der Bundespolitik.

Kretzschmar und Hoffmann mühten sich redlich und sichtlich erschrocken: Allein es war umsonst. Weder der Hinweis des Linken, dass derzeit jährliche Tausende „ersaufen wegen eines menschenverachtenden Grenzsystem“ noch die Frage des Grünen an die Stadtverordneten (von denen viele eine DDR-Vergangenheit haben und einige der SED angehörten), ob man dann die DDR-Bürger, die vor 1989 auf der Suche nach einem besseren Leben per Faltboot über die Ostsee nach Schweden flohen, dann nicht hätte auch ertrinken lassen müssen, zeigte Wirkung.

Vier Stimmen (Linke, Grüne, SPD) stimmten für den Antrag, acht stimmten dagegen, zwei Stadtverordnete enthielten sich. Das dürfte auch die Stimmverhältnis sein, wenn die Stadtverordnetenversammlung kommende Woche endgültig entscheidet.

