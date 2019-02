Brandenburg/H

Da wussten selbst die Beamten nicht, ob sie lachen oder weinen sollten: In eine Verkehrskontrolle geriet in der Nacht zum Samstag ein polizeilich bekannter 28-jähriger Fahrradfahrer in der Jacobstraße. In der Kontrolle gab er gegenüber den Beamten an, das geführte Kinderfahrrad mit Stützrädern – aus dem Mietkeller seines Wohnhauses – lediglich ausgeliehen zu haben.

Da sich der Beschuldigte nicht ausweisen konnte, bot er den Beamten an, dass sie ihn in seine Wohnung begleiten. Hier offerierte er den Polizisten eine bereits vorgefertigte Konsumeinheit Amphetamine. Die Beamten schauten jetzt genauer hin und konnten weitere kleine Mengen an Betäubungsmitteln in der Wohnung auffinden und sicherstellen.

Der Beschuldigte nutzte die Gelegenheit und beichtete nun auch einen am selben Tag begangenen Diebstahl einer großen Topfpflanze, welche sich in seiner Küche befand. Diese kann jetzt wieder ihrem Besitzer nach kurzer Abwesenheit zurückgebracht werden. Der 28-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen an seiner Wohnung entlassen.

Schon am Sonnabend, nicht einmal einen Tag später, gegen 16.40 Uhr, wurde der Mann wiederum auf frischer Tat beim Diebstahl im Beetzseecenter festgestellt. Im Hagebau-Markt entwendete er zwei Topfpflanzen, welche offensichtlich für seine Kücheneinrichtung gedacht waren. Während der Kontrolle wurde weiterhin bekannt, dass er zuvor im Rewe-Markt in der Neuendorfer Straße eine Packung Salami gestohlen hatte.

Diese konnte zurückgegeben werden. Um weitere strafbare Handlungen zu verhindern, wurde der Brandenburger kurzzeitig in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Von André Wirsing