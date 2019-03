Brandenburg/H

Mit einer Geldstrafe ahndete das Jugendschöffengericht Brandenburg/Havel, dass ein als Sexualverbrecher verurteilter Brandenburger während der Führungsaufsicht erneut mit minderjährigen Jungen in Kontakt getreten ist.

Der Mann ist Ende 40 und saß wegen zwischen 2012 und 2016 vier Jahre im Gefängnis, weil er vor dem Jahr 2013 in 27 Fällen Kinder sexuell missbraucht hatte, in fünf Fällen handelte es sich um schweren Missbrauch.

Nachdem er seine Haftstrafe in der JVA Brandenburg/Havel verbüßt hatte und aus dem Gefängnis entlassen wurde, musste der gelernte Dreher feste Regeln einhalten. Die sozialtherapeutische Abteilung (Sotha) beurteilte den Mann kritisch und befürwortete die mit Weisungen verbundene Führungsaufsicht.

Tabuzonen Spielplatz und Schulen

Vor allem sollte sich der freigelassene Straftäter von Kindern und Jugendlichen bis 18 fernhalten, auch von Spielplätzen, Schulden und Kindergärten.

Genau das tat er aber bei mehreren Gelegenheiten nicht. Er zog zu seinem zwei Jahre zuvor aus der Haft entlassenen Partner auf den Görden. Den ebenfalls pädophilen Sexualverbrecher hatte er im Gefängnis kennengelernt und sich durch diese Partnerschaft auch erstmals zu seiner Homosexualität bekannt.

Dieser Partner hatte im Jahr 2017 mehrere vier Jungen in die gemeinsame Wohnung gelockt und mutmaßlich auch vergewaltigt. Der 56-Jährige war deswegen im vergangenen Jahr angeklagt. Doch ehe es zum Prozess kam, nahm er sich am 31. Juli 2018 in der JVA Brandenburg das Leben.

Keine sexuellen Berührungen

Der Partner war aktuell angeklagt wegen sexuellen Missbrauchs und wegen der Verstöße gegen die Führungsaufsicht. Nachzuweisen war ihm jedoch nicht, dass er sich an den jungen Besuchern in seiner Wohnung vergangen hat. Nach Angaben der Jungen soll es zu keinen sexuellen Berührungen gekommen sein.

Der Angeklagte wurde daher zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätze à 40 Euro verurteilt, weil er sich nicht an die strengen Weisungen gehalten hat. Mit dem Urteil hat der Mann, der seinen Lebensunterhalt als Berufsfahrer verdient, nun eine weitere Vorstrafe.

Nach Aussagen seiner Bewährungshelferin ist er im Übrigen auf einem guten Weg. Seine Störung werde nicht als „Kernpädophilie“ eingeschätzt. Vielmehr gehe man von „episodenhafter Straftatbegehung in Krisensituationen“ aus.

Von Jürgen Lauterbach