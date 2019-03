Brandenburg/H

Sieben Autobesitzer haben sich am Samstag bei der Polizei in Brandenburg an der Havel gemeldet. An ihren Fahrzeugen fehlten die Nummernschilder. Unbekannte hatten die Kennzeichen in der Nacht zu Samstag gestohlen. Geparkt waren die Autos in der Brüsseler und Magdeburger Straße, in der Bauhof- und Otto-Gartz-Straße, sowie am Hessen- und Starweg. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet.

Von MAZonline