Brandenburg/H

Auf einer Rodeo-Line schwingt Niklas Dierksen über dem 25-Meter-Becken des Brandenburger Marienbads durch die Lüfte. Nur ein gespanntes Band gibt ihm Halt, mit rotem Kopf bemüht er sich, bei Electro-Beats die Körperspannung und das Gleichgewicht zu halten.

Ritt auf dem wilden Bullen

Doch die Schwingungen werden schneller, ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Nach mehr als 15 Sekunden in der Luft fällt Dierksen schließlich ins Wasser. Peter Heimann beobachtet das Treiben und erkennt die Leistung des Hannoveraners an. „Es ist ein bisschen wie ein Ritt auf einem wilden Bullen. Wenn man eine Milisekunde die Kontrolle verliert, ist es vorbei“, sagt der 30-Jährige. Er ist froh, nach einem Sturz im Wasser zu landen. Mehr als 100 Brandenburger testen die Trendsportart Slackline und laufen über Gurtbänder, die 21 Meter seitlich über dem Wasser gespannt sind.

Zur Galerie Trendsportler sprangen durch die Lüfte, balancierten auf gespannten Bändern und trainierten neue Tricks. Vor Stürzen haben sie keine Angst.

Konzentration und Training entscheidend

Zuschauer beobachten wackelige Knie, geübtes Balancieren, Sprünge und Drehungen. Die Konzentration ist dabei laut Slackliner Peter Heimann entscheidend. „Wenn man mit Zweifeln raufgeht, macht man Fehler. Und wenn man zuversichtlich und optimistisch ist, dann klappt es auch“, sagt der 32-Jährige. Über dem Wasser ist es für den Trendsportler einfacher, Tricks auszuprobieren und die Gefahr bei Stürzen geringer.

Die Risiken der Trendsportart hat Heimann aber auch kennengelernt. Denn in der der freien Natur stürzte der Berliner und prellte sich eine Rippe. Er brauchte ein paar Wochen, um wieder auf das Band zu steigen, hat es aber nicht bereut. „Wichtig ist es, dran zu bleiben und nicht aufzugeben, auch für die mentale Stärke. 80 Prozent macht der Kopf aus, 20 Prozent die Technik“, sagt Heimann der MAZ. Da das Nervensystem und die Muskulatur am Anfang nicht an die Belastungen gewöhnt sei, zittern viele Anfänger. „Doch auch das lässt sich trainieren“, sagt der Slackliner.

Für Trendsportler Sebastian Klimke ist das Slacklinen eine Mischung aus Sport und Fokussierung auf den Moment. Um seine Fähigkeiten zu verbessern, versucht der Berliner, so lange wie möglich ohne Pause auf einem Band zu laufen. Der Student ermutigt die Gäste des Marienbads, sich auch von Stürzen nicht entmutigen zu lassen. „Wenn man es das erste Mal nicht schafft, ist es nicht schlimm. Man braucht halt Training. Das ist ein Sport und man kann es an einem Tag schaffen, zehn Meter zu laufen“, kommentiert Klimke.

Weitere Slackline-Veranstaltungen

Zehn bis fünfzehn Slackliner betreiben aktuell den Sport in Brandenburg an der Havel. Beliebte Orte sind der Theaterpark, am Pfaffe-Kai und die Seen der Havel. „Ab der kalten Jahreszeit“ will der Marketingleiter des Marienbads Guido Schütz den Trendsportlern weitere Möglichkeiten zum Ausüben ihres Hobbys geben. Ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben. Auch sein Sohn, der 11-Jährige Oscar wagt sich auf das gespannte Band. Anders als einige Erwachsene fällt er aber nicht ins Wasser und erntet Applaus.

Von André Großmann