Die Weltmeisterschaft in Russland ist endlich eröffnet. Zum Auftakt des Spektakels spielt der Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien. Zunächst ein müder Kick, der aber in einem passablen 5:0 für die russischen Gastgeber endet. Nach einer langweiligen ersten Hälfte, die mit 2:0 an die Russen geht, nimmt das Spiel dann doch noch Fahrt auf.

Damit blinkte schon nach 45 Minuten das Ergebnis von der Anzeigetafel, das die #MAZional11 vorab an der PlayStation herbei orakelt hatte. Ob es dabei bleiben würde und die MAZ-WM-Reporter ihre fraglos vorhandene Expertise untermauern könnten? Hier noch mal das Video vom PlayStation-Duell der beiden.

Das Altstadt Pub in der Ritterstraße. Trotz Arbeitnehmer unfreundlicher Anstoßzeit um 17 Uhr sind die Reihen gut gefüllt. Klar, das Pub ist seit Jahren die Anlaufstelle Nummer 1, wenn es in Brandenbug an der Havel ums Rudelgucken geht. Man erinnere sich an die Zeiten, als die MAZ während vergangener Großturniere hier ihr Hauptquartier aufschlug.

Sei’s drum: Die Gastgeber siegen völlig verdient, aber vielleicht einen Tick zu hoch, mit 5:0. Rekordverdächtig.

Ganz und gar nicht rekordverdächtig ist das Fußballfieber in Brandenburg an der Havel bisher. Nur wenige Lokalitäten zeigen überhaupt alle Spiele. In den Innenhof des Pubs haben sich am Donnerstag immerhin 50 Leute verloren, die das WM-Fieber schon gepackt hat.

Gast René hat jedenfalls schon richtig Lust auf die WM. Er freut sich für die Gastgeber und über die torreiche Partie. „Am Sonntag spielen wir. Wer dann die Tore für uns schießt, ist mir egal. Hauptsache die DFB-Jungs gewinnen!“ Er hat sich eigens für das Turnier ein Trikot der Nationalelf geholt. „Am Sonntag bin ich dann auch wieder hier, es herrscht einfach immer eine super Stimmung im Pub – und zu den Deutschlandspielen ist es dann auch rappelvoll.“

Hier kann man öffentlich schauen und feiern Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft (Sonntag, 17. Juni, 17 Uhr) kann man in Brandenburg an der Havel auch an diesen Stellen anschauen: Altstadt-Pub, Ritterstraße. Autohaus Jürgens, Friedrichshafener Straße. Haus der Offiziere (HdO), Magdeburger Straße. Havelfest (Packhof-Bühne). Hevellerschenke im Slawendorf. Nicolaiplatz. Technische Hochschule Brandenburg (Audimax), Magdeburger Straße.

Dann wird natürlich auch die #MAZional11 wieder vor Ort sein und das Geschehen gemeinsam mit Hunderten anderen verfolgen. Wer bis dahin Kontakt mit den Jungs aufnehmen will, wendet sich per Mail oder WhatsApp an die #MAZional11: MAZional11@maz-online.de oder 01 60/90 57 51 97.

Von Tobias Borchers