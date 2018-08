Brandenburg/H

Wie machen die alten Meister das?“ Eine Frage, der sich Jan Spiess immer wieder gegenüber sieht. Zum Beispiel, wenn er in der Gemäldegalerie in Berlin seiner Bilderlust frönt.

„Bilder haben mich immer fasziniert“, erzählt der Brandenburger Künstler, der sogar seinen 50. Geburtstag inmitten der bedeutenden Sammlung europäischer Malerei vom 13. bis 18. Jahrhundert feierte. Er wird nicht müde, sich wieder und wieder dort umzusehen und auch seinen Geburtstagsgästen wollte er deshalb diese Faszination nahe bringen. Dass ihm das gelingt, glaubt man gern.

Zur Galerie Blumen, Obst und andere Gewächse haben es Jan Spiess besonders angetan. Doch auch Akte und Portraits setzt er vortrefflich um.

Jan Spiess hat seinen eigenen Rhythmus. Belangloses Geplauder ist von ihm nicht zu erwarten. Mit den ersten Worten und Sätzen landet man schnell in seiner Welt tiefer Überlegungen. Sein genaues Zuhören fällt auf, sein Nachdenken und Erzählen über Kunst ist äußerst interessant und regt an, sich selbst intensiv darauf einzulassen, so dass Zeit plötzlich eine andere Dimension bekommt.

Man nimmt Teil an seinen Überlegungen, seiner Freude, seinen Entdeckungen. Zum Beispiel wenn er über den Raum in der Malerei spricht. „Haben Sie ein Foto von einer Blume oder einem Blatt? Nein? Schade.“ Aber das Foto ist dank digitaler Kameratechnik schnell gemacht und anhand dieses Bildes kann er genau zeigen, was Raum für ihn bedeutet. Das fotografierte Blatt hat nichts Räumliches. Es ist eine Fläche in verschiedenen Grüntönen. Das Blatt in seiner Wölbung, die Dreidimensionalität ist darauf nicht zu erkennen.

Doch genau darum geht es ihm. Mit Pinsel oder Stift will der Künstler Jan Spiess dem Betrachter seiner Bilder dieses Gefühl von Raum geben. „Man muss den Raum erlebbar machen“, sagt er. Beim Studium habe ihm sein Professor gesagt, von hier bis hier sind es drei Kilometer. Jan Spiess deutet, während er spricht, auf das kurze Stück von seiner Nasenspitze bis zum Nasenflügel. „Die will ich sehen“, sagte sein Professor und so legt auch der Künstler genau darauf besonderen Wert.

Er liest viele Bücher und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Wahrnehmung und Betrachtung. In bilderlosen Gesellschaften, erklärt er, gebe es sogar das Phänomen, dass die Menschen auf zweidimensionalen Darstellungen gar nichts erkennen. Jeder Mensch sieht eben beim Betrachten eines Bildes etwas anderes.

Mit dem Pinsel in der Hand steht er in einer Gartensparte am Brandenburger Grillendamm neben einer mannshohen Sonnenblume und sagt: „Ich male nicht nur eine Sonnenblume. Ich bin wie ein Agent im Untergrund.“ Während er die gelbe Schönheit aquarellierend mit dem Pinsel erkundet, spricht er weiter: „Wir malen oder fotografieren nicht, wie die Welt ist. Wir konstruieren die Welt.“

Zarte Blüten (Öl auf Hartfaserplatte 2018). Quelle: Ina Schidlowski

Dass er momentan viele Blumenstillleben malt, mag in Zeiten der Neo Rauchs, Gerhard Richters oder David Hockneys auf so manchen Betrachter etwas aus der Zeit gefallen oder bieder wirken. Doch für Jan Spiess ist es mehr als nur ein Blumenstrauß. Er ist fasziniert von der Perfektion der Natur und erzählt von seinem Aha-Erlebnis, als er ein Bild von Jan Brueghel (d.Ä.) sieht. Dieser wird auch Blumenbrueghel genannt und war ein erfolgreicher flämischer Maler im frühen 17. Jahrhundert.

In prachtvoll leuchtenden Farben entstehen im Atelier von Jan Spiess großformatige Blumenbilder, die sich durch ihre Detailliebe auszeichnen. Mit Akribie widmet er sich jedem Stängel, jeder kleinsten Blüte, jedem Blatt, scheint es förmlich zu modellieren und vergleicht fortwährend mit dem in einer Vase neben ihm stehenden Original.

Die Grenzen erweitern

„Als ich vom Studium kam, dachte ich, ich mache es so wie die Maler aus früheren Zeiten“, sagt Spiess. Deshalb fertige er oft erst eine Zeichnung an oder ein Aquarell als Vorstudie, um dann später in Öl zu malen. „Das ist eine Philosophie. Etwas selber versuchen, seine Grenzen erweitern. Dafür ist das Zeichnen unerlässlich.“

Jan Spiess, 1967 als zweiter Sohn des Brandenburger Malers Emil Spiess und der Bildhauerin Monika Spiess in Leipzig geboren, beschloss 1981 Maler zu werden. „Dann musst Du aber auch malen“, habe sein Vater damals zu ihm gesagt. Also ist er hinter sein Heimatdorf Klein Kreutz gegangen und hat die Landschaft gezeichnet. Dieses Bild hat er heute noch, genau wie viele andere in seiner Jugendmappe. „Diese Zeichnungen haben etwas Unbefangenes“, stellt er beim Durchsehen fest und dass erst beim Studium Fragen wie, ‚Darf ich das?’ im Kopf entstanden sind.

Art:Ich II - Die nächste Generation Eine gute Gelegenheit, eine Auswahl der Werke von Jan Spiess zu sehen, bietet sich in der Kunsthalle Brennabor in Brandenburg an der Havel, Geschwister-Scholl-Straße. Die Ausstellung „Art:Ich II - Die nächste Generation“ ist bis zum 28. September zusehen, mittwochs bis sonntags von 13 bis 18 Uhr. Es ist eine Gemeinschaftsausstellung mit Werken von Jan Spiess, Jana Wilsky, Tobias Wagner, Franka Schwarz, Annelie Knobloch, Smajil Besic und Katharina Forster.

Er studierte Malerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, doch er hat auch viel von seinem Vater gelernt. In seinem Atelier im Elternhaus in Klein Kreutz öffnet er die Schublade eines Schranks. Er zieht unzählige Porträt- und Aktzeichnungen hervor. „Mein Diplomthema war das Porträt“, sagt er und dass er sich damals überwinden musste, Leute anzusprechen, ihm Modell zu stehen.

Es sind Zeichnungen mit Bleistift oder Kohle, die, wie im Zeitstillstand, einen besonderen Moment der Nähe festhalten. Eine umfangreiche Sammlung, die die Vielfältigkeit seines Schaffens und seine erstaunliche Wandelbarkeit zeigt. Mal zeichnet er mit hartem Strich, der nur grob umreißt, dann wieder sehr detailgenau, fast zärtlich, in weichen Linien.

Für die Ewigkeit festhalten

Doch auch in der Blumenmalerei muss er Menschen überzeugen, wenn er um die eine oder andere Blumenspende bittet. „Für die Kunst“ ist dann oft sein Argument und dass die gepflückte Blume in seinem Bild ja für die Ewigkeit festgehalten werde und das Hier und Jetzt überdauere.

Seit 1997 arbeitet Jan Spieß als freischaffender Künstler und verkauft regelmäßig seine Bilder. Vor allem Landschaften, wie er sagt, aber auch Porträts. Manchmal hört er Sätze wie: „Mensch, Herr Spiess, jeden Morgen beim Aufstehen freue ich mich über Ihr Bild.“ Über dieses Interesse an seiner Kunst freue er sich natürlich sehr und er fügt hinzu: „Dann weiß ich, warum ich lebe.“

Von Ina Schidlowski