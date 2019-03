Brandenburg/H

Weil im Bistro des Marienbads Essen verbrannte, rückten Donnerstagabend drei Feuerwehrfahrzeuge und ein Rettungswagen an. 100 bis 120 Gäste waren im Bad, als die Rauchmeldeanlage auslöste. Welche Speise verbrannte, ist noch unklar. Bad-Chef Jens Grosser bestätigte der MAZ, dass die Bistro-Betreiber Mitarbeitergespräche führen werden.

Bei einem Feuer sollen im Ernstfall alle Besucher des Bads nach draußen evakuiert werden und müssen sich auf einen Sammelplatz auf der Liegewiese am Volleyballplatz begeben. Besucher des Bistros und Gäste, die sich in der Garderobe befinden, sollten das Bad in Richtung Parkhaus verlassen. „Wichtig ist es, immer den schnellsten Weg nach draußen zu wählen“, sagt Grosser. Er betont, dass Gäste bei starker Rauchentwicklung in ihren Bereichen bleiben und den Anweisungen der Mitarbeiter folgen sollen.

Grosser schätzt, dass bei einigen Veranstaltungen bis zu 600 Gäste das Marienbad besuchen. Er ist froh, dass niemand verletzt wurde und betont, dass Mitarbeiter einmal pro Jahr zum Brandschutz geschult werden. Hier lernen sie den Umgang mit einem Feuerlöscher und erhalten Tipps, um Besucher zu beruhigen. Auch Saunagäste müssen diese umgehend verlassen und sich nach draußen begeben. „Dann zählt nur das Leib und Leben, entliehene Bademäntel können später noch zurückgegeben werden“, sagt Bad-Chef Jens Grosser.

Er betont, dass die Rauchmeldeanlage des Marienbads vor zwei Jahren erneuert wurde und manchmal auch zu schnell auslöst. „Im Jahr kann das schon bis zu dreimal vorkommen“, sagt Grosser und erinnert sich an einen Fall. Vor ein paar Jahren wirbelten Mitarbeiter einer Baufirma im Keller Staub auf und lösten einen Alarm aus. „Die Rauchmeldeanlage hat bemerkt, dass etwas mit der Luft nicht stimmt und sich dann gemeldet. Aber besser so als anders“, sagt Grosser der MAZ. Er ist froh, dass es im Marienbad noch nicht gebrannt hat.

Von André Großmann