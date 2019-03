Brandenburg/H

Dreimal wurde der Account von Karoline Teichmann bei Instagram gehackt. Ein Nutzer erstellte Fakeprofile der 31-Jährigen. Schlimmeres sei nicht passiert, sagt die Brandenburgerin. Sie will sich später dennoch erneut im sozialen Netzwerk anmelden.

„Allerdings würde ich dann erstmal keine privaten Fotos posten“, sagt Teichmann. Die Brandenburgerin nutzt stattdessen Facebook und tauscht sich hier in Gruppen mit anderen Mitgliedern zu Themen wie Schwangerschaft, Haushalt und Sport aus.

Beliebtheit von Facebook sinkt

„Leider sind da nicht mehr viele Leute“, sagt Teichmann. Der Deutschland-Index der Digitalisierung 2019 gibt ihr Recht, der Studie zufolge sind nur 38 Prozent der Märker in sozialen Netzwerken unterwegs.

Diese Resultate kann sich Jenny Klingner nicht erklären. Sie vermutet, dass vorrangig ältere Brandenburger befragt wurden. Die 19-Jährige nutzt die sozialen Netzwerke mehrere Stunden täglich.

Denn die Brandenburgerin will immer auf dem neuesten Stand sein und sich über den Alltag ihrer Freunde informieren. Facebook hat für Klingner ein verstaubteres Image, Instagram nutzt sie hingegen häufiger.

Likes als Anerkennung

Die Bäckereifachverkäuferin überlegt mehrmals in der Woche, welche Bilder sie von sich, ihrem Freund und Sehenswürdigkeiten im Netz postet und ob sie dabei Foto-Effekte wie Filter verwendet.

Zuletzt fotografierte sie den Brandenburger Mühlentorturm und Steintorturm. Klingner war begeistert, als ihre Aufnahmen Likes erhielten. „Das ist auch immer eine Anerkennung“, sagt die 19-Jährige.

Online will sie ihre Daten schützen und setzt deshalb auf ein privates Benutzerkonto. Dadurch können nur noch Personen, die von ihr bestätigt werden, auf Bilder und Videos zugreifen.

Lob für schnelle Kommunikation

Für Patrick Seiffert gehört die Nutzung sozialer Netzwerke zum Alltag. Der Havelstädter schreibt täglich mit Freunden per Facebook, versendet Sprachnachrichten und Bilder auf mehreren Plattformen.

Der Busfahrer lobt, dass er mit einem Posting in wenigen Minuten mehrere Menschen erreicht. Seiffert betont auch, dass Facebook ein schlechteres Image als Instagram habe.

Instagram setze für ihn vorrangig auf Bilder, bei Facebook hingegen liest er mehr Nachrichten und sieht nach eigenen Angaben vielfältigere Inhalte. Er ist sich bewusst, dass beide Dienste zum Facebook-Konzern gehören, wie auch der Kurznachrichtendienst Whatsapp.

Der 35-Jährige kann sich schwer vorstellen, mehrere Tage auf die Nutzung sozialer Netzwerke zu verzichten. Dennoch ließ er vor fünf Jahren sein Handy bewusst zu Hause und reiste zur Ostsee, um den Kopf frei zu kriegen. „Dabei stellte ich fest, dass ich die Momente gern online mit meinen Freunden geteilt hätte“, so Seiffert.

Die Risiken der sozialen Netzwerke sind ihm bewusst. So argumentiert der Brandenburger, dass die intensive Nutzung ein Beziehungskiller sein kann, andererseits aber auch nützlich beim Flirten ist.

Seine Freundin Dajana lernte er durch das Chatten bei Facebook kennen. Wenn er Zeit mit der Partnerin und seinem Sohn verbringt, versucht Seiffert, sein Smartphone länger weg zu legen.

Stress durch Social Media

Der intensive Konsum der sozialen Netzwerke kann auch stressen, argumentiert Julia Pijanowski. „Manchmal blicke ich auf das Handy und habe gefühlt 30 Nachrichten“, sagt die Brandenburgerin.

Deshalb nimmt sich die 29-Jährige bewusst Auszeiten von den sozialen Netzwerken und schaltet nachts ihr Handy aus, um am Morgen entspannt in den Tag zu starten. Sie betont, dass der ständige Blick auf das Smartphone auch ablenkt. Dennoch bleibt sie per Facebook mit alten Freunden in Kontakt und schreibt Nachrichten.

Kritik an Datenskandalen

Hierfür nutzt Frank Bartels den Kurznachrichtendienst Whatsapp. Facebook ist dem 55-Jährigen nach mehreren Datenskandalen zu unsicher. Er befürchtet, dass private Informationen an die Öffentlichkeit gelangen und bemängelt zu viel Werbung.

Der 55-jährige Brandenburger Frank Bartels verzichtet auf die Nutzung sozialer Netzwerke und kommuniziert lieber mit Whatsapp, E-Mails und klassischen Telefonaten. Quelle: André Großmann

Bartels denkt, dass seine persönlichen Daten auch bei Whatsapp nicht sicher sind. Er argumentiert, dass andere Messenger mit Datenverschlüsselung nicht von vielen Menschen benutzt werden.

Deshalb muss er auf die App setzen, um Bekannte zu erreichen. Der Brandenburger kommuniziert ausschließlich per Smartphone und versendet E-Mails mit dem Computer. In einem sozialen Netzwerk wird er sich nicht anmelden.

Von André Großmann