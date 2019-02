Brandenburg/H

Unbekannte haben vermutlich am Wochenende das sowjetische Ehrenmal nahe dem Steintorturm in der Brandenburger Innenstadt geschändet. Die Polizei ist eingeschaltet und ermittelt.

Ein Zeuge hat sich nach Angaben von Polizeisprecher Oliver Bergholz am Montagnachmittag bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass das sowjetische Ehrenmal beschmiert wurde.

Als die Beamten dort eintrafen, stellten sie fest, dass alle drei am Ehrenmal angebrachten Ehrentafeln mit rotem Farbspray besprüht worden waren. Die Unbekannten haben außerdem einen unvollständigen Schriftzug, ohne politischen Charakter, an das Ehrenmal gesprüht, er lautet „Vergewa“.

Die Polizeibeamten haben Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen. Zeugen, die die Tat oder sonst ungewöhnliche Aktivität von Menschen rund um das Ehrenmal beobachtet haben, können ihre Hinweise er Polizeiinspektion Brandenburg geben unter der Telefonnummer 03381 560-0.

„Das ist echt ne Riesensauerei, da muss ein Profi ran, die Farbe ist sogar in die Granitplatten eingezogen“, so kommentierte Marius Krohn den Frevel, also der Leiter des Brandenburger Industriemuseums. Er hatte die Schmierereien bereits am Samstagnachmittag auf Facebook öffentlich gemacht.

Krohn schimpft dort: „Nicht nur eine Schändung des Andenkens Verstorbener, sondern auch noch eine enorme Verschwendung von Steuergeldern. Es ist zum Ausderhautfahren!“

