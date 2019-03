Brandenburg/H

Die Angst vor falschen Verdächtigungen und Gewalt gehört im Mittelalter für Frauen in Brandenburg an der Havel zum Alltag. „Sie wurden damals schnell beschuldigt und sollten gestehen, etwas mit dem Teufel zu tun zu haben“, sagt Stadtführer Frank Brekow. Der 57-Jährige steht am Stadtrelief auf dem Neustädtischen Markt und informiert Teilnehmer eines Stadtspaziergangs über die Geschichte der Frauen in der Havelstadt.

Der Historiker und Stadtführer Frank Brekow (rechts) informiert Teilnehmer bei einem Stadtspaziergang über die Geschichte der Frauen in Brandenburg an der Havel.

Mit Gewalt erzwungene Geständnisse

Nur wenige Meter entfernt wurden beschuldigte Frauen vor Jahrhunderten in die Folterkammer des Neustädtischen Rathauses gebracht. Um Geständnisse zu erzwingen, setzte die Justiz auf Daumenschrauben und Wasserfolter. Brekow betont, dass für die Verurteilung ein Geständnis der Frau notwendig und Gewalt hierfür üblich war.

Namentlich sei heute keine Hexe benannt, Dokumente belegen aber 30 bis 50 Prozesse und Verurteilungen bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. „Damals gab es für Hexen nur eine gesellschaftlich anerkannte Strafe, die Verbrennung. Sie wurde außerhalb der Stadt vollzogen“, kommentiert Brekow. Der Richtplatz der Neustadt befand sich laut dem 57-Jährigen nahe der Eisenbahnbrücke in der Wilhelmsdorfer Straße. Der Historiker spricht von einem dunklen Kapitel der Geschichte und läuft weiter in die Abtstraße.

Kampf für eine bessere Bildung

Hier lebte die Schriftstellerin Berta-Itzerott-Buchholtz. Sie wurde 1843 geboren, hörte sich Vorträge an, sammelte Informationen zur Stadtgeschichte und schrieb Briefe an den Schriftsteller Theodor Fontane. Nach ihrem Tod im Jahr 1919 wurden ihre ersten historischen Romane verlegt. „Sie ist also auch eine literarische Heldin, die sich gegen die Widerstände der Zeit auflehnte“, sagt Brekow.

Er will den langen Kampf der Frauen für eine bessere Bildung verdeutlichen. Brekow berichtet, wie im Jahr 1812 auf dem heutigen Parkplatz neben dem Paulikloster die erste höhere Mädchenschule entstand. Auch in der Grabenstraße 5 a steht der Stadtführer an einem geschichtsträchtigen Ort. Denn in dem 1870 erbauten Haus befand sich bis zum Jahr 1910 eine private Schule, an der zwischenzeitlich mehr als 130 Mädchen unterrichtet wurden. Geleitet und aufgebaut wurde sie von Gertrud Prusse.

Der Schulbesuch kostete dort zwar etwas mehr, ermöglichte den Mädchen aber ein höheres Bildungsniveau. Zeitweilig waren hier bis zu sieben Lehrerinnen angestellt. Doch der Erfolg des Schulhauses war im Jahr 1910 vorbei. Denn damals erließ die preußische Regierung eine Verordnung, die besagte, dass Schüler einer Privatschule nicht mehr studieren dürfen. Durch den staatlichen Erlass wurden vollendete Tatsachen geschaffen.

„Ohne Prüfung und völlig sinnlos hat man so eine wirklich gute Schule plattgemacht“, kommentiert Brekow. Gertrud Prusse verließ daraufhin Brandenburg an der Havel und arbeitete als Privatlehrerin in Schlesien. Dennoch setzt sie für den Stadtführer ein Zeichen für den Aufbau der Frauenbildung.

„Mich hat überrascht, dass es früher in Brandenburg schon einige Frauenschulen gab, eine tolle Sache“, sagt Tourteilnehmerin Annegret Piehl der Maz. Sie betont, dass in den letzten Jahren wichtige Schritte zur Gleichberechtigung erreicht worden sind, hofft aber, dass sich Unterschiede bei der Bezahlung von Männern und Frauen verringern.

An der Katharinenkirche spricht Brekow über das schwierige Verhältnis des Gotteshauses zu den Frauen. Er blickt nach oben und zeigt auf die heilige Katharina und Amalberga. Beiden Märtyrerinnen wurden ein Denkmal gesetzt, weil sie sich für ihren Glauben opferten.

Lob für Gertrud Piter

Am Nicolaiplatz erinnert Frank Brekow auch an Gertrud Piter. Hier wurde das heutige Gebäude der Stadtverwaltung von Sommer 1933 bis Februar 1934 als Konzentrationslager genutzt. Piter starb als Insassin am 22. September 1933.

„Sie wurde misshandelt und geschlagen, verriet aber nichts“, sagt Frank Brekow. Piter ist für ihn eine Heldin der Stadtgeschichte. Zum Abschluss seiner Tour würdigt er die Leistungen von Frauen in der Brandenburger Stadtgeschichte. „In schwierigen Zeiten haben sie eine ganze Menge geleistet, auch wenn vieles von den Männern nicht gewürdigt oder aufgeschrieben wurde“, sagt der Historiker.

Von André Großmann