Brandenburg/H

Den beliebten Brandenburger Märchenwald gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Die Figuren von Frau Holle, Schneewittchen, Rotkäppchen und anderen Märchenfavoriten, die den Weg durch den Gördenwald einmal so zauberhaft machten, sind aber nicht verloren gegangen. Sorgfältig abgebaut und eingelagert warten sie auf einen neuen Standort.

Der ist zur Zeit in Planung und bei der Finanzierung können die Brandenburger am Freitag kräftig mithelfen. Eine Gruppe von Studierenden der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) hat einen Spendenlauf auf die Beine gestellt, bei dem erst einmal eine Summe von 5000 Euro generiert werden soll. „Es kann natürlich auch gerne mehr werden“, sind sich Anne-Maria Maudrey, Beate Camphausen, Julian Paul und Johannes Braun einig.

13-köpfige Projektgruppe

Die vier Studenten der Betriebswirtschaftslehre sind Teil einer 13-köpfigen Gruppe, die im Rahmen einer Lehrveranstaltung ihres Studienganges das Projekt in Angriff genommen haben. „Das Ganze steht für uns zwar unter der Überschrift Projektmanagement“, erklärt Julian Paul. Nur für eine gute Note ist aber keiner der Beteiligten dabei. „Wir haben schon alle eine soziale Ader, denn die Stunden, die wir bisher in die Organisation des Spendenlaufs gesteckt haben, sind umfangreich und forderten viel Eigeninitiative“, bestätigt Braun.

Firmen und Institutionen spenden Geld

Unternehmen und Institutionen, die in der Stadt aktiv sind, wurden für Spenden kontaktiert und haben auch schon zahlreich mit festen Summen eine Beteiligung zugesagt. Aus Brandenburger Vereinen und Firmen haben sich ebenfalls schon viele Lauffreudige gemeldet, die für den guten Zweck Runden drehen möchten, um die Spendensumme abzurufen.

„Aus den Schulen der Stadt rechnen wir ebenfalls mit vielen Spendenläufern“, erklärt Braun. Zu allererst ist die Grimm-Grundschule dabei, über deren Förderverein die Spendengelder laufen werden. Aber auch andere Grund- und Oberschüler, sowie Gymnasiasten der Stadt haben ihr kommen angekündigt.

Für jede gelaufenen Runde gibt es Gutscheine oder Preise

Belohnt wird jede gelaufene Runde mit verschiednen Gutscheinen und oder kleine Preisen. Zudem soll die Band „Unholy Age“ den Läufern die Zeit mit guter Musik verkürzen. „Versorgungsstände gibt es natürlich auch und die teilnehmenden Vereine und Unternehmen werden mit Ständen vor Ort sein“, sagt Camphausen.

Am Freitagvormittag sind von 10 bis 12 Uhr vor allem die teilnehmenden Schulen an der Reihe. Von 13 bis 15 Uhr sind dann die anderen Hobbysportler gefragt. Weitere großzügige Spender und kurzentschlossene Läufer können sich gerne am Freitag noch vor Ort einfinden. Gelaufen wird auf dem Sportplatz an der Friedrich-Grasow-Straße in Hohenstücken und damit genau in dem Stadtteil, in dem die Märchenfiguren wieder zum Vorschein kommen sollen.

Märchengarten auf dem Gelände des ehemaligen Schulgartens geplant

Wie Hohenstückens Quartiersmanager Tino Haberecht erklärt, sollen sie Teil eines großen Projekts auf dem Gelände des ehemaligen Schulgartens der Gebrüder-Grimm-Grundschule werden. „Es ist angedacht, die 5500 Quadratmeter große Fläche künftig in drei Abschnitte zu teilen“, sagt Haberecht.

In einem Bereich werden die bekannten Märchenfiguren einen neu geschaffenen Märchengarten schmücken. Ein weiterer Teil soll wieder von den Kindern der Grimm-Grundschule als Schulgarten nutzbar sein.

Das Gartenmotiv setzt sich dann auch im dritten Teilbereich fort. „Geplant ist das Anlegen von Hochbeeten, die von interessierten Bürgern des Stadtteils bepflanzt und gepflegt werden können“, sagt Haberecht. Die Beete sollen zudem den Rahmen für eine kleine Bühne bilden, auf der verschiedene Projekte durchgeführt werden könnten. Damit entstünde ein neuer Treffpunkt im Stadtteil, der allen Bürgern offensteht.

Von Christine Lummert