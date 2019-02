Brandenburg/H

Das Brandenburger Bürgerbündnis für mehr Personal in Pflege und Krankenhaus hat den Brandenburger Gesundheitsstaatssekretär Andreas Büttner (Linke) zu einer Diskussion über Krankenpflege eingeladen. Das Gespräch findet nach Angaben von Bündnissprecher Werner Becker am Donnerstag, den 28. Februar um 18 Uhr im Saal der Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft am Gotthardtkirchplatz statt.

„Dabei geht es um die Frage, ob die Pflegekräfte und anderen Beschäftigten, die Patienten und Bürger bei ihren oben dargestellten Forderungen nach mehr Personal in Pflege und Krankenhaus von der Landesregierung Unterstützung erwarten dürfen und wie diese wohl gestaltet sein kann“, schreibt Becker.

An den folgenden Tagen, vom 1. bis 3. März, soll eine 40 Meter lange Schriftrolle in Brandenburg/Havel eintreffen, die seit dem 10. Januar unterwegs zu den Krankenhäusern in Deutschland ist. Sie befindet sich den Angaben zufolge auf einem fahrbaren Gerät, der „Olympic Letter Machine“.

Olympischer Brief

Diese Maschine nimmt die Unterschriften für einen „olympischen Brief“ an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) auf, der ihm bei der Gesundheitsministerkonferenz am 5. Juni in Leipzig übergeben werden soll.

Der Brief fordere eine Personalbemessung, die am wirklichen Bedarf für alle Berufsgruppen im Krankenhaus orientiert ist, die Finanzierung aller Investitionskosten und die Abschaffung der Fallpauschalen als Abrechnungssystem. Pflegekräfte und andere Beschäftigte des Städtischen Klinikums und Asklepios-Fachklinikums sollen den genannten Brief in Empfang nehmen.

Das vor etwa einem Jahr in Brandenburg/Havel gegründete Bürgerbündnis hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 600 Unterschriften von Bürgern der Stadt Brandenburg und des Umlandes gesammelt, die hinter dem Anliegen von mehr Personal in Pflege und Krankenhaus zu stehen. Dem Bündnis gehören mehrere Mitglieder der Brandenburger Linken an.

Von MAZ