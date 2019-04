Brandenburg/H

Der große Schauspieler Jürgen Holtz (86) erinnerte sich kürzlich in einem Interview an seine frühe Brandenburg-Zeit, „wo die Stahlwerker nur Operetten sehen wollten“. Heute nicht mehr mal die, ist man vorschnell versucht zu sagen. Stimmt aber nicht. Freilich sind die Jahre lange vorbei, in denen „Die Csárdásfürstin“ (1952 unter Franz Peter Müller-Sybel, 25 Jahre später mit Marianne Kauschmann, Klaus Uhlemann und Henry Heimerdinger) das Theater über Monate füllte. Dem Haus bescherte das Cottbuser Gastspiel am Wochenende immerhin zwei sehr gut besuchte Abende. Davon konnten die Potsdamer Hans -Otto- Schauspieler vor Wochen (In Zeiten des abnehmenden Lichts) nur träumen. Dabei zeigt sich das in personelle Turbulenzen geratene Staatstheater der Lausitz-Metropole unbeirrt als gediegenes Stadttheater, im konkreten Fall aber mit erfreulichen Überraschungen. Im routinierten Ensemble fallen der präsente Chor und eine unverzichtbare Größe mit dem gewissen Etwas auf. Auf Hardy Brachmann, gebürtiger Cottbuser und seit 1995 dabei, ist wie immer Verlass. Bewegung, Bühnenspiel und tenorale Leichtigkeit sind vorbildlich. Nach der Pause reißt er den Abend, ob gerührt oder geschüttelt, unterstützt von Miriam Miesterfeldt (Komtesse Stasi) und Nils Stäfe (Feri-Bacsi), zum Vorteil der Aufführung komplett an sich. Der sympathische und blendend aussehende Martin Shalita (Edwin) hat kaum Möglichkeiten da mithalten. Sein ebenmäßig und kultiviert geführter Tenor kommt einher mit nur rudimentär ausgeprägtem Spieltalent und fehlender Dialogkompetenz. Die Sopranistin Mine Yücel in der Titelrolle (Staatstheater Meiningen) stand in der Publikumsgunst weit vorn. Ob sie die alle überstrahlende Operettendiva mit Suchtpotential ist und über einen geschmeidigen, cremigen Sopran mit Höhenglanz verfügt, liegt im Auge des Betrachters und im Ohr des Zuhörers.

Die Csárdásfürstin Quelle: JACQUELINE STEINER

Emmerich Kálmán, 1882 in Siofok am Plattensee geboren, fand schon als 20-jähriger mit Sinfonien und Kunstliedern Beachtung. Es zog ihn schon bald nach Wien, um dort „leichte, heitere, witzige, hübsch angezogene und nett klingende musikalische Komödien zu schreiben“. Was die Hitdichte, den musikalischen Einfall und die gediegene Instrumentation anbelangt, machte ihm kaum einer seiner Kollegen etwas vor. „Kalman hat eine fesselnde illustrierende Musik geschrieben. Seine bald zarte, bald herbe Melancholie hat Eigenart“ schrieb das Neue Wiener Journal. Wenn heute, bis auf Ausnahmen (Volksoper Wien, natürlich), die großen Opernhäuser die Operette jenseits der „Fledermaus“ nicht mehr pflegen, liegt das bislang an allzu strengen Maßstäben: konstruiertes Geschehen, seichte Thematik, heikles Frauenbild. Als Sittenbild einer untergehenden Epoche mit ihren Baronen, Rittmeistern, Fürsten und Grafen kann die Csárdásfürstin mit lässiger Nonchalance jedoch noch einmal den Blick auf eine Welt von gestern richten. Längst sieht man die Österreich-ungarische Doppelmonarchie im milderen Licht eines halbwegs funktionierenden multikulturellen Vielvölkerstaates am Beginn des Jahrhunderts der Extreme. „Es war das goldene Zeitalter der Sicherheit. Heute wissen wir endlich, dass jene Welt der Sicherheit ein Traumschloss gewesen“ ( Stefan Zweig). Die Uraufführung fand 1915 statt, was den Regisseur Peter Konwitschny 1999 in der Semperoper veranlasste, das historische Geschehen ernst zu nehmen. Die operettenseligen Liebesschwüre, die Verwicklungen, Intrigen und Verstellungen fanden plötzlich zwischen ausgebombten Hotels, Barrikaden und Schützengräben des Ersten Weltkrieges statt. Das Publikum kündigte die Gefolgschaft auf und sorgte für einen veritablen Premierenskandal. Es wollte sich nur amüsieren!

Dieser Wunsch wird in der Cottbuser Inszenierung von Regisseur Thomas Weber-Schallauer weitgehend bedient. Ganz wollte er aber auf „Kriegsanleihen“ (Versehrte, Krankenschwestern) nicht verzichten. Am Ende bekommt nach vielen Liebeskapriolen und Klärung der Standesunterschiede nicht nur die berühmte Varieté-Sängerin Sylva Varescu, sondern auch Comtesse Stasi ihren gewünschten Partner.

Mit Kálmáns melodischer Erfindungskraft – spätere Komponisten hätten daraus drei Musicals gemacht – und der schmissigen, sehr kompakten Darbietung durch die Brandenburger Symphoniker unter Christian Möbius springt der Funke schnell auf die Besucher über. Erkennen sie die Melodie? Haia, in den Bergen, Mädchen gibt es wunderfeine, Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht, Machen wir’s den Schwalben nach, Nimm Zigeuner deine Geige – nicht umsonst steht die Csárdásfürstin auf einer Stufe mit Lehars „Die lustige Witwe“ und gilt als einer der Hauptwerke der Silbernen Operettenära. Nach drei unterhaltsamen Stunden feierte das Operetten-Publikum, in der Mehrzahl noch zu Kalmans Lebzeiten geboren, alle Mitwirkenden ausgiebig.

Übergangsintendant und Geschäftsführender Direktor des Staatstheaters ist, vom Programmheft verschwiegen, der abgeklärt-charismatische René Serge Mund (70). Ihm glaubt man aufs Wort, dass er die Weichen für die Neubesetzung von Intendanz/Operndirektion und Orchesterleitung in wenigen Wochen stellen wird. Um den nationalen Anschluss nicht zu verlieren, ist das auch dringend notwendig. Wir, die passiven Beobachter der Verbund-Entwicklung, können verhalten optimistisch sein und freuen uns auf zukünftige Operngastspiele in bedarfsgerechter Anzahl.

Von Michael Treffehn