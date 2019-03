Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg/Havel hat das Problem der Lehrlingsunterbringung noch nicht gelöst, verhandelt aber mit dem neuen Eigentümer des Caasi-Wohnheims in der Caasmannstraße über eine tragfähige Lösung, welche die Stadt auch finanziell bewältigen kann.

Derweil haben die Stadtverordneten das Rathaus am Mittwochabend aufgefordert zu prüfen, ob die Stadt oder ihre beiden Oberstufenzentren womöglich selbst Träger eines Wohnheims für Auszubildende werden könnte.

Seit September 2018 ist die Caasmann 7 Objekt UG neuer Eigentümer des Wohnheims in der Caasmannstraße 7. Das Unternehmen gehört zu der Berliner Unternehmensgruppe Argos Real Estate.

Geänderte Geschäftspolitik

Mit dem Eigentümerwechsel hat sich die Geschäftspolitik geändert und das hat Konsequenzen für die Unterbringung von Auszubildenden, speziell von denjenigen, die in den sogenannten Landesfachklassen lernen, oft von sehr weit her kommen und in Brandenburg/Havel preisgünstige und altersgerechte Unterkünfte benötigen.

Früher war es für dieses OSZ-Schüler möglich, sich wochenweise im Caasi einzumieten. Derart kurzzeitige Aufenthalte sind inzwischen nicht mehr vorgesehen.

„Das Haus soll weiterhin als Wohnheim für Arbeiter/Monteure sowie Azubis und Studenten dienen“, erklärt Florian Lossie, Leiter Projektmanagement und Strategie der Argos Real Estate. Im Wesentlichen seien Unterbringungszeiträume von sechs bis 24 Monaten geplant.

Für die Azubis zu teuer

Derartige Zeiträume sind wiederum für die Auszubildenden, die für deutlich kürzere Zeiträume in die Stadt kommen, finanziell nicht tragbar.

Der Stadtverordnete Udo Geiseler ( SPD) berichtet von zahlreichen Anfragen, die er aus dem Grund erhalten habe. Zudem hatte sich Handwerkskammertag schon am 29. Oktober an die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung gewandt, um die Unterbringung der jungen Leute in der Stadt zu sichern.

Die Verwaltung nahm sich des Themas zwar an, konnte aber zwei Termine, zu denen sie das Problem gelöst haben wollte, nicht einhalten. In der jüngsten SVV-Sitzung kündigte Oberbürgermeister Steffen Scheller einen Lösungsansatz in den „nächsten Tagen oder Wochen“ an.

Diskussion um Trägerschaft

Der Rathauschef hält nichts davon, wie im Antrag der SPD nahegelegt, als Stadt selbst Träger eines Lehrlingswohnheims zu werden. Er strebt vorrangig eine Einigung mit dem Caasi-Betreiber an. Wie die aussehen könnte, beschreibt Verhandlungspartner Florian Lossie.

Sein Unternehmen habe der Stadt Möglichkeiten aufgezeigt, wie eine Schülerunterbringung künftig gewährleistet werden kann. Unverrückbar bleibt allerdings der Standpunkt des Wohnheimbetreibers, eine tageweise Anmietung der Appartements mit Wochenendabnahme auszuschließen.

Lossie: „Unser Angebot an die Stadt vom 22. Februar sieht daher vor, dass das benötigte Kontingent an Appartements direkt von der Stadt angemietet wird und die Stadt das Kontingent an die Schüler vergibt. Zudem bieten wir an, die Appartements zu renovieren und zu möblieren.“ Bis Ende März erwartet der Betreiber ein Verhandlungsergebnis.

Differenzen

Dem Vernehmen nach bestehen aktuell noch erhebliche Differenzen darüber, wie viel Geld bei einer solchen Übereinkunft den Besitzer wechseln soll.

Wie sehr das Problem drängt, zeigen die Zahlen. An den beiden Oberstufenzentren der Stadt bestehen Landesfachklassen für neun Ausbildungsberufe. Je Schulwoche haben gut 160 junge Leute Bedarf an Wohnheimplätzen.

Sie leben ansonsten unter anderem in der Prignitz und der Uckermark, im Elbe-Elster-Kreis und in den Städten Cottbus und Frankfurt/Oder. Dort befinden sich zumeist auch ihre Ausbildungsbetriebe.

Landesfachklassen: Vom Konditor bis zum Schornsteinfeger Im Oberstufenzentrum „ Alfred Flakowski“ werden zwei Landesfachklassen unterrichtet, die für Justizfachangestellte und für Konditoren. Im Oberstufenzentrum „Gebrüder Reichstein“ unterrichtet werden die Landesfachklassen der Schornsteinfeger, Zimmerer, Wärme-, Kälte-, Schallschutzisolierer, Konstruktionsmechaniker, Metallbauer mit der Fachrichtung Nutzfahrzeuge und der Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker mit den Fachrichtungen Karosserieinstandhaltungstechnik und Fahrzeugbautechnik. Der FDP-Stadtverordnete Herbert Nowotny hat vorgeschlagen, Teile eines Hotels als Wohnheim für Lehrlinge zu nutzen. Gemeint ist offenbar das Axxon. Der Oberbürgermeister hält das für keine praktikable Lösung.

In der SVV-Sitzung klang an, dass der ein oder andere im Wohnheim über die Stränge geschlagen hat, etwa mit Fahrradrennen auf den Fluren.

Der Caasi-Betreiber äußert sich an dieser Stelle gelassen. Florian Lossie: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Großteil der Lehrlinge freundlich und sie in ihrem Verhalten ihrem Alter entsprechend waren. Natürlich gab es hier – wie überall – auch Ausnahmen. Sowohl bei Lehrlingen, wie auch bei den dazugehörigen Eltern.“

Von Jürgen Lauterbach