Brandenburg/H

Systematisch erweitern die Stadtwerke Brandenburg die Fernwärmeversorgung in der Stadt. Sie schaffen zugleich ein größeres Netz und erhöhen auf diesem Weg die Versorgungssicherheit.

„In diesem Jahr werden wir einige größere Objekte anschließen“, sagt der technische Geschäftsführer Gunter Haase. Dazu zählt beispielsweise das entstehende Wohngebiet an der Neuendorfer Straße, hier war im Dezember ein entsprechender Versorgungsvertrag geschlossen worden. „Auch wenn der Investor die Projektgesellschaft für die knapp 150 Wohnungen an einen Bauträger verkauft hat, gelten diese Verträge fort.“

Immer mehr Bauherren würden sich für die Fernwärme entscheiden, unschlagbares Kriterium sei der so genannte Primärenergiefaktor. Dieser Faktor ist ein Indikator für die eingesetzte Energiemenge von der Energie­quelle bis zu den Privat­haushalten. Je kleiner der jeweilige Primär­energie­faktor, desto effizienter ist die entsprechende Energie­form. Mit einem Faktor kleiner als 0,47, den die Stadtwerke mit ihrer Fernwärme bis 2024 nachweisen können, sei hier eine sehr umweltfreundliche Lösung gefunden worden. Die 13 zu errichtenden Mehrfamilienhäuser werden über ein Sekundärnetz an das vorhandene Fernwärmenetz der Stadtwerke von der Vereinsstraße über die Karl-Kautsky-Straße angeschlossen. Es wird eine Übergabestation zur indirekten Übertragung der Wärme aus dem Fernwärmenetz an das Trinkwasser- und Heizungssystem in einem Haus errichtet. Die Gesamtanschlussleistung beträgt 440 Kilowatt.

Ebenso wird Fernwärme verlegt bei der Erschließung für das neue Baugebiet am Gallberg mit 24-Stunden-Kita, Senioren-Wohnen und Fitness-/Reha-Einrichtung. Vom Heizwerk West aus am Klingenberg sind die Wobra-Wohnanlagen gegenüber vom Umspannwerk an die Fernwärme anzubinden.

Damit es ein richtiges Netz wird und und sich die Anlagen gegenseitig versorgen können, erfolgt unter der Bundesstraße 1/102 hindurch ein Anschluss an die vorhandenen Trassen mit Verbindung zu den Heizkraftwerk Upstallstraße sowie den etwas kleineren Blockheizkraftwerken in der Warschauer- und in der Zauchestraße. Die umweltfreundliche Wärme soll nicht nur in der Kernstadt zur Verfügung stehen. „Sobald es das Wetter zulässt, beginnen wir im März, April in Kirchmöser Dorf mit einem Nahwärmeprojekt für die Gottschalksiedlung, das etwa 300.000 Euro kosten wird. Zudem errichten wir dort ein kleines Blockheizkraftwerk“, kündigt Haase an. 2,1 Millionen Euro haben die Stadtwerke in diesem Jahr für Fernwärmeprojekte im Wirtschaftsplan eingestellt. Weitere 900.000 Euro fließen in Versorgungsleitungen mit Erdgas.

Und 2,6 Millionen Euro werden für das Stromnetz aufgewendet. Dabei werden Mittelspannungsleitungen mit 15 Kilovolt in der Magdeburger Straße sowie auf 1200 Metern der Caasmannstraße verlegt. Niederspannungsprojekte und Hausanschlüsse sind am Alfred-Messel-Platz, in der Hoch- und in der Hausmannstraße, am Hessenweg und in der Gutsmuthsstraße zu realisieren.

Von André Wirsing