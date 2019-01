Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - Städtische Schulen sind digital unterernährt SPD-Fraktion fordert für die 21 Bildungseinrichtungen ein verbindliches Ausstattungsprogramm, das einen technisch zeitgemäßen Unterricht ermöglicht. Die Verwaltung räumt einen Investitionsrückstau ein.

Wie hier in einer Grundschule in Thüringen sieht ein Klassenzimmer mit interaktiver Tafel aus. An den städtischen Schulen gibt es 27 solcher Tafeln, auf denen Lehrer und Schüler neue Unterrichtsergebnisse ergänzen und dann entweder löschen oder auch abspeichern können. Quelle: Marc Tirl/ dpa