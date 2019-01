Brandenburg/H

Die Muskeln sind aufs Äußerste angespannt, die Beine ganz leicht in der angedeuteten Hocke, um die Balance zu halten. Volker Lenze tut auf dem Betriebsgelände in der Upstallstraße, was man kaum für möglich hält.

Der Turmwagen der Verkehrsbetriebe Brandenburg, den er in den Händen hält, wiegt doch ein Vermögen. Trotz aller Anstrengung lächelt der starke Mann – ist er womöglich der stärkste Brandenburger?

Gewichte stemmen gehört nicht nur zum Job des 53 Jahre alten Vorarbeiters, der schon seit 1981 für die Verkehrsbetriebe in Brandenburg/Havel arbeitet. Der Muskelmann war als aktiver Sportler von Empor in den 90-er Jahren einmal Brandenburger Landesmeister im Gewichtheben. 107 Kilogramm hat er seinerzeit gerissen und 135 Kilogramm gestoßen.

Zur Galerie Volker Lenze ist Vorarbeiter der Verkehrsbetriebe Brandenburg und hält sich regelmäßig im Fitnessstudio bei Kräften. Der MAZ gibt er eine Kostprobe seiner Kräfte. Ob da wohl alles so ist, wie es scheint?

Sein Beruf hilft Volker Lenze, bei Kräften zu bleiben. Mit seinen Kollegen Marco Kähne, Andreas Kinnemann und Jörg Lindeke ist der Vorarbeiter zuständig für die Oberleitungen der Verkehrsbetriebe und sichert so die Stromversorgung. Ein Draußen-Job bei Wind und Wetter.

Die Arbeit war in früheren Zeiten zwar kräftezehrender. Doch ein Paar gut funktionierende Bizeps erleichtert immer noch so manche der Herausforderungen im Alltag.

Volker Lenze hat sein ganzes bisherigen Berufsleben für die Verkehrsbetriebe seiner Heimatstadt gearbeitet. Dort hatte der Teenager Anfang der 80-er Jahre den Beruf des Elektromonteurs gelernt. Vorarbeiter im Bereich Stromversorgung ist er seit mehr als zehn Jahren.

Für einen Spaß zu haben

Der Mann, der stets für einen Spaß zu haben ist, hält seinen Körper regelmäßig in Schuss. „Dreimal in der Woche gehe ich jeweils eine Stunde lang ins Fitnessstudio, ich schaffe 15 Mal hintereinander 150 Kilo“, erklärt Volker Lenze seine außergewöhnliche Muskelkraft, als er das Gewicht seines Arbeitsgeräts wieder absetzt.

„Wer möchte, kann ja mal selbst versuchen, den Turmwagen so hoch wie unser Volker Lenze zu stemmen“, ermuntert Betriebsleiter Rolf Nothnagel andere kräftige Männer in der Stadt. Der Zollstock zeigt einen Abstand von zwölf Zentimetern zum Boden an. Die gilt es also zu schlagen.

Volker Lenze wirkt nach dem Kraftakt erstaunlich wenig erschöpft. Das Training zeigt offenkundig Wirkung. Muskelanspannung als Gegengewicht zu höchster Konzentration. Denn die Arbeit an den Oberleitungen ist nicht ohne, deshalb arbeiten immer Teams mit mindestens zwei Männern im Turmwagen.

Mobile Werkstatt Im gesamten Stadtgebiet kontrolliert und repariert das Oberleitungsteam die elektrisch verstellbaren Weichen, die Signal- und Ampelanlagen, die Haltestellenbeleuchtung und natürlich die Oberleitungen. Als Arbeitsgerät steht den Männern dafür ein mobiler Turmwagen zur Verfügung, eine mobile Werkstatt. Die notwendige Energie für die Bahnstromanlage wird über externe Kraftwerke bezogen, über Transformatoren und Gleichrichter umgewandelt und dann mit ungefähr 750 Volt ins Oberleitungsnetz der Straßenbahn eingespeist.

Volker Lenze: „Hier geht es um die Sicherheit. Sämtliche Arbeiten an der Oberleitung werden unter Spannung durchgeführt. Das ist höchst gefährlich.“

Der Vorarbeiter, dessen leider schon verstorbener Vorgänger Klaus-Arndt Eisenarm ähnliche Kräfte entfalten konnte, hat noch ein weiteres Hobby außer Fitnesstraining und Turmwagen-Stemmen. Eine Leidenschaft, die weder Kraft erfordert, noch gefährlich ist.

„Ich fotografiere gern“, verrät Volker Lenze. „Gern mache ich dabei manchmal auch Fake-Fotos, rücke also optische Täuschungen ins Bild.“ Ein solches Foto zeigt ihn zum Beispiel, wie er die untergehende Sonne in seiner rechten Hand hält.

Das Geheimnis des Turmwagens

Wie aber schafft er es nun wirklich, den Turmwagen in die Höhe zu hieven? Volker Lenze lächelt, will nichts verraten. Er murmelt etwas, das sich wie: „Das können sie auch“, anhört und gibt dazu noch einen Tipp, wenn er sein tonnenschweres Arbeitsgerät beschreibt.

„Unser Wagen kann mittels zusätzlichem Straßenbahnfahrwerk auf der Schiene eingegleist werden“, erklärt er. So könnten die Teams überhaupt erst an den mehr als fünf Meter hohen Fahrleitungen arbeiten.

Von Jürgen Lauterbach