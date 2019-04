Brandenburg/H

Der Bau des Stahlzauns am Mariengrund sorgt weiter für Ärger. Bewohner und Mitarbeiter des direkt nebenan liegenden Seniorenheims „Haus am Mariengrund“ befürchten Probleme bei möglichen Evakuierungen. Denn im Gefahrenfall soll der auf Höhe des zweiten Innenhofs liegende öffentliche Weg vom Seniorenheim als Sammelstelle genutzt werden.

Senioren im Notfall vor verschlossenem Zaun

Das ist aktuell aber nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Denn eine Vielzahl der 63 Heimbewohner ist über 80 Jahre alt und vielfach nicht mobil. Im Ernstfall müssen die Senioren die Feuertreppe im Objekt nach oben laufen, den Weg nach unten gehen und stehen anschließend vor dem geschlossenen Zaun. „Das darf nicht sein“, sagt Pflegedienstleiter Matthias Fürst. „Das begünstigt Sturzgefahren und Panikattacken“, kommentiert der 43-Jährige. Er hofft auf klärende Gespräche mit der Stadt und betont, wie wichtig es ist, der Feuerwehr mitzuteilen, wo der Fluchtweg verläuft. Fürst hat den Eindruck, dass die Stadt versucht, dem Seniorenheim Fehler zuzuschieben.

Freitag hatte die Verwaltung verkündet, dass Gespräche zwischen der Baufirma „Metall- und Zaunbau Kirchner“, der Stadt und dem Pflegeheim geführt werden sollen, passiert ist seitdem nichts. Anwohner wie Marie Loring kritisierten einen Verlust von Wohn-und Lebensqualität, der durch die Baumaßnahme entstehe.

Beschimpfungen wegen des Bauprojekts

Am Wochenende kamen laut Fürst Passanten vorbei und beschimpften die Heimleitung wegen des Zauns. Die Spaziergänger seien empört, weil sie nicht mehr nach oben auf den Marienberg gelangen. Der Pflegedienstleiter empfiehlt jetzt allen Besuchern, sich direkt an die Stadt zu wenden. „Wir sind für den Bau nicht zuständig, wurden vor vollendete Tatsachen gestellt und es ist schade, dass es soweit kommen musste“, sagt der Pflegedienstleiter.

Zum Fall äußert sich Bernd Prieß von der Fachgruppe Umwelt-und Naturschutz. „Die kurzzeitige Schließung des Aufganges in der Bergstraße/ Seniorenpflegeheim war nur bis zum Abbinden der Betonfundamente notwendig“, kommentiert er eine MAZ-Anfrage. Doch der Aufgang ist immer noch geschlossen. Laut Prieß soll er nach dem Einbau eines Schließsystems von 6 bis 23 Uhr für den Besucherverkehr offen und zugänglich sein, wann ist noch unklar.

Prieß erinnert, dass die Verwaltung der Havelstadt per Beschluss der Stadtverordnetenversammlung beauftragt wurde, den Marienberg einzufrieden. „Um das anlässlich der Bundesgartenschau hochwertig geschaffene gartendenkmalpflegerische Niveau dieser Parkanlage weitestgehend zu erhalten“, sei dies geschehen, schildert der Verwaltungsmitarbeiter weiter. Die Arbeiten waren im Jahr 2017 zu 75 Prozent abgeschlossen. Doch durch den Neubau des Seniorenpflegeheims in der Bergstraße sei es zu einem Ausführungskonflikt und einer kritischen Situation gekommen, erläutert Prieß.

Konflikte um Wegenutzung

Denn das Seniorenpflegeheim wollte laut Verwaltung zur Erreichung ihrer nördlichen gelegenen Innenhöfe ein Teilstück des öffentlichen Weges benutzen. Beim ersten Innenhof konnten sich Stadt und Seniorenheim laut Prieß einigen. So finanzierte das Pflegeheim den für sie wichtigsten öffentlichen Teilabschnitt des Weges bis zum ersten Innenhof in Eigenregie. Auf Höhe des zweiten Innenhofs sei der gesamte Weg laut Verwaltung aber nicht verkehrssicher. „Deshalb ist eine Ausweisung als Stellplatz im Gefahrenfall nicht umsetzbar“, sagt Prieß. Hier wurden sich die Beteiligten über Kosten-und Ausführungsübernahme mit dem Bauherrn nicht einig. Da der Weg als östlicher Aufgang zum Marienberg an Verkehrsbedeutung gewinne, habe sich die Verwaltung entschieden, den restlichen Weg bis zum Anschluss Friedenswarte zu finanzieren und neu zu bauen.

„Da ein gleichzeitiger Wege- und Zaunbau wieder zu Konflikten geführt hätte, wurden die Zaunarbeiten in diesem Bereich erneut zurück gestellt“, kommentiert Prieß weiter. Nach Fertigstellung der Wegearbeiten sei der zuständigen Metall- und Zaunbaufirma Kirchner aus Oschersleben mitgeteilt worden, dass die Unterbrechung der Zaunbauarbeiten aufgehoben ist und diese fortgeführt werden können. Das Unternehmen teilte aber mit, dass eine zeitnahe Fortsetzung der Restleistungen wegen des Baubooms momentan nicht möglich ist.

Der 95 Jahre alte Otto Fleischer schüttelt über die Entwicklungen den Kopf und steht mit seinem Rollator vor dem Stahlzaun. Der Brandenburger wünscht sich sehnlichst, dass er wieder direkten Zugang zum Marienberg erhält.

Der 95-Jährige Otto Fleischer kann nicht verstehen, warum die Stadt den Stahlzaun entlang der Bergstraße am Mariengrund gezogen hat. Der Rentner hofft, bald wieder auf dem Marienberg spazieren zu können. Quelle: André Großmann

„Ich habe den Eindruck, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Es kann doch nicht sein, dass nichts passiert. Lösungen müssen her und die Stadt sollte reagieren“, sagt der Rentner. Er will wieder den Rosengarten betrachten und auf dem Marienberg spazieren gehen. „Denn der ist eine Augenweide und Jung und Alt sollten sich dort erholen“, sagt Fleischer.

Von André Großmann