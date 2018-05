Brandenburg/H

Tempo 70 auf dem Zentrumsring, eine Lkw-Verbotszone im Stadtkern, teilweise Verkehrsberuhigung – der Verkehr in der Innenstadt soll weniger werden.

Gleichwohl dürfte der vorliegende Verkehrsentwicklungsplan einiges an Diskussions- und Konfliktpotential bergen. Zumindest, wenn man es ernst damit meint, 15 Jahre seit dem letzten Papier einen spürbaren Fortschritt zu erreichen.

Sechsspuriger Ausbau ist abgewählt

Ein sechsspuriger Ausbau des Zentrumsringes zwischen Wilhelmsdorfer Straße und Willi-Sänger-/August-Bebel-Straße ist ohnehin schon im Vorbereitungsprozess abgewählt worden. Aber neben dem Erneuern der Fahrbahnen müssen vor allem die Ampelanlagen ausgetauscht werden, weil sie gar nicht untereinander kompatibel sind. Der Verkehrsrechner in der Caasmannstraße wäre mit einer „Grünen Welle“ bei Tempo 70 und einer hohen Ampeldichte komplett überfordert – dem Vernehmen nach will der Landesbetrieb Straßenwesen mit Abschluss des Ausbaus im Jahr 2020 solch ein Gerät für rund 1,5 Millionen Euro spendieren.

Sieben Radrouten für 3,3 Millionen Euro Zur Verkehrsentwicklung gehören immer ganze Maßnahmebündel für alle Verkehrsteilnehmer. So wird beispielsweise der Ausbau von sieben Hauptradrouten durch das Stadtgebiet empfohlen – das kostet allerdings 3,3 Millionen Euro. Bessere Fahrgastinformationen an wichtigen Umstiegspunkten der „Öffis“ (Fontanestraße, Nicolaiplatz, Neustädtischer Markt, Hauptbahnhof) kosten bis zu 900 000 Euro. Fahrradabstellanlagen an wichtigen Verknüpfungshaltestellen und in den Ortsteilen summieren sich auf 250 000 Euro. Erlebniselemente an Fußwegen für 40 000 Euro ermuntern Kinder zum Zu-Fuß-gehen.

Selbst die Schilder müssen komplett ausgetauscht werden. „Es sollte beispielsweise keine Parkraumweisung durch die Innenstadt geben, alles darf nur vom Zentrumsring aus ausgeschildert sein. Nach unseren Rechenmodellen ergibt das allein auf der Straße Domlinden einen Verkehrsrückgang von zehn Prozent“, sagt Jan Schubert vom Verkehrsplanungsbüro Ivas.

Kein messbares Mehr an Lärm

Beim Freigeben des Zentrumsringes auf Tempo 70 seien natürlich Sicherheitsaspekte zu beachten, Lärm spiele hingegen kaum eine Rolle. „Der Unterschied zwischen Tempo 60 und 70 ist akustisch nicht wahrnehmbar.“

Um die Altstadt wirklich zu entlasten, müsste eine Maßnahme umgesetzt werden, die bereits seit einigen Jahren diskutiert wird: Zur Entschärfung des Durchgangsverkehrs in der Altstadt werden die Stadtteile Nord und Dom über eine zu bauende kurze Verbindung zwischen der Gerostraße/Brielower an der Oberschule Nord vorbei zur Willi-Sänger-Straße und an den Zentrumsring angebunden. Der Effekt wäre ein gewaltiger: Allein der Nicolaiplatz, der durch die zahllosen und bevorrechteten Busse und Bahnen ohnehin Staustelle ist, könnte so um bis zu 2000 Autos am Tag entlastet werden.

Steinstraße wieder in der Diskussion

Immer wieder im Zentrum einer Verkehrsdiskussion steht die Steinstraße. Die sollte nach Ansicht der Verkehrsplaner unbedingt weiter für den Öffentlichen Personennahverkehr nutzbar sein. Ist irgendwann eine Sanierung notwendig, könnten die Tramgleise sogar enger zusammengelegt werden, um mehr Platz auf den Seitenflächen zu schaffen. Ohnehin empfehlen die Ivas-Experten, in der historischen Innenstadt nur noch geschnittenes Pflaster zu verwenden, das alle Verkehrsteilnehmer entlastet. Dann gäbe es für die Steinstraße zwei Optionen, die zu diskutieren sind: Man macht sie komplett autofrei, dann muss man in der Nähe die verloren gehenden Stellplätze ersetzen. Man kann sie auch zu einem „verkehrsberuhigtem Geschäftsbereich“ erklären – als Einwohnerstraße, mit konsequenten Abbiege- und Durchfahrtverboten. Denkbar beispielsweise ist ein Einfahrtverbot für alle Fahrzeuge, die aus Richtung Dominsel kommen. Sie werden konsequent in die Sankt-Annen-Straße abgeleitet. Der Neustädtische Markt wird von den parkenden Pkw befreit, diese verschwinden möglicherweise in einer Tiefgarage unter dem Molkenmarkt.

Alle Projekte müssen bezahlbar sein

Alle Projekte stehen natürlich auch unter einem Finanzierungsvorbehalt – sie sind Empfehlungen, die nach Kassenlage und Dringlichkeit umgesetzt werden, sagt auch Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU).

Nur einige ausgewählte Zahlen: Die neue Planebrücke wird mit dem geänderten Straßenverlauf etwa zwei Millionen Euro kosten, die Spange Gerostraße – Willi-Sänger-Straße rund 1,3 Millionen Euro. Und der behindertengerechte Umbau der Haltestellenanlage Karl-Marx-Straße schlägt wegen der Insellage und der komplizierten Wegeverbindungen mit geschätzten zwei Millionen Euro zu Buche.

Von André Wirsing