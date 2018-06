Zum 55. Mal findet an diesem Wochenende das Havelfest in Brandenburg an der Havel statt. Tausende Besucher säumen an drei Tagen die Flanier- und Partymeile. Ob die Auftritte von Yvonne Catterfeld und Johannes Oerding oder lokalen Musikern wie Robby Schulze und der Band „Call Me Later“ sowie feiernde Besucher – die MAZ zeigt hier die besten Bilder.