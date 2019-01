Brandenburg/H

Glück und Segen für das neue Jahr verteilen die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde „Heilige Dreifaltigkeit“ in der Stadt und in den umliegenden Gemeinden. Knapp 40 Kinder sind in zwölf Gruppen unterwegs, jeweils gewandet als Kaspar, Melchior und Balthasar und natürlich bekrönt, als Zeichen für ihre Königsrolle.

Gebastelt wurden die Gewänder und Kronen zu Hause, erzählt die neunjährige Johanna Hettwer. Zusammen mit Helene Bublatz (10) und Victor Chemnitzer (14) bildete sie das Königstrio, dass in der MAZ-Redaktion mit Weihrauchduft, Liedern und natürlich der Spendendose in der Hand vorbeischaute. Begleitet wurden die Kinder von der Jugendbetreuerin Miriam Klauss und Laura Prill, die beide selbst noch vor wenigen Jahren mit dem Stern in der Hand und der Krone auf dem Kopf von Haus zu Haus zogen.

Sternsinger sind in Stadt und Umland unterwegs

„Die Sternsinger sind nicht nur in allen Stadtteilen Brandenburgs unterwegs, sondern unter anderem auch in Kloster Lehnin und Ziesar“, sagt Klauss. Anlaufpunkte sind öffentliche Einrichtungen, wie das Dienstgebäude der

Die Sternsinger werden im Dienstgebäude der Brandenburger Polizei von Direktionsleiter Peter Meyritz, Inspektionsleiter Mathias Tänzer und dem Leiter des Führungsstabes, Andreas Wimmer (v.l.), empfangen. Rechts Pressesprecher Daniel Keip. Quelle: Frank Bürstenbinder

Polizei in Brandenburg, Gemeindeverwaltungen und das Rathaus der Stadt. „Wir besuchen auch Geschäfte und vor allem Privathaushalte, von denen uns viele jedes Jahr wieder erwarten.“ Als Zeichen der überbrachten Segenswünsche hinterlassen die Sternsinger ihr bekanntes Kreidezeichen „20*C+M+B+19“ am Türrahmen.

Das Dreikönigssingens ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Insgesamt 1400 Projekte werden damit rund um den Globus unter dem Motto „Wir gehören zusammen“ unterstützt. Besonderes Partnerland der diesjährigen Spendensammlung ist Peru. In dem südamerikanischen Land soll unter anderem Kindern mit Behinderungen in ihrem Alltagsleben geholfen werden.

Peru ist Partnerland für Spendenaktion

Dort sind Behinderungen immer noch Grund für Ausgrenzung und Diskriminierung. Besonders in armen Familien werden Kinder mit einem Handicap häufig vor der Öffentlichkeit versteckt und vernachlässigt. Mit den Spendengeldern der Sternsinger sollen Projekte zur schulischen Förderung und Berufsausbildung unterstützt werden, um diesen Kindern eine Perspektive zu bieten.

Um die Sternsinger auf ihre Aufgabe vorzubereiten, nehmen die Kinder und Jugendlichen aus der Dreifaltigkeitsgemeinde immer an einem Einführungstag teil. „Wir haben einen Film über das Partnerland Peru gesehen und einiges über die Hilfsprojekte erfahren“, sagt Helene. Mit einem großen Gottesdienst in der Brandenburger Pfarrkirche „Heilige Dreifaltigkeit“ wird am Sonntag der Abschluss des Dreikönigssingens gefeiert.

Zur Freude der kleinen Könige spenden die Brandenburger nicht nur an das aktuelle Hilfsprojekt, sondern haben auch kleine Präsente für die fleißigen Sänger und Segensbringer parat. „Die Kinder dürfen einen Teil der Geschenke behalten, was übrig bleibt geben wir weiter an die Brandenburger Tafel“, sagt Miriam Klauss.

Von Christine Lummert