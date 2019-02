Brandenburg/H

Die Stadt hätte die erste sein können, die ein Hebammenstudium anbietet, wenn die europäische Vorgabe für ein Hochschulstudium im Januar 2020 in deutsches Recht transformiert wird. Doch Oberbürgermeister, CDU-Fraktion und Freie Wähler lehnten einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion zur jüngsten Stadtverordnetenversammlung kategorisch ab. Dabei hatte Rathauschef Steffen Scheller ( CDU) noch im November 2018 auf eine Anfrage der SPD schriftlich mitgeteilt: „Die Hebammenausbildung soll zukünftig gemäß einer EU-Richtlinie in ein Hochschulstudium überführt werden. Es wäre auch möglich, dass diese akademisierte Ausbildung an der Medizinischen Hochschule Brandenburg MHB angesiedelt wird.“

Hebamme Franziska Ensslen (27) und ihre Kundin Patricia Rall (30) kurz vor der Geburt von Rubina Wilhelmine am 24.11.2017 in Brandenburg/Havel Quelle: Rüdiger Böhme

In der aktuellen Diskussion der SVV wurden die absurdesten Argumente gegen einen solchen Vorstoß vorgebracht. Der selbst im Gesundheitswesen tätige CDU-Fraktionschef Jean Schaffer argumentiert: „Ein Studium an der Medizinischen Hochschule kostet immer Geld, weil sie privat geführt wird. Die angehenden Hebammen werden sich wohl eher um eine Ausbildung in Eberswalde oder in Cottbus bemühen.“ Scheller sagt plötzlich: „Sie können mir den Auftrag geben, bei der Bundesregierung darum zu bitten, das Gesetz zur Hebammenausbildung zu ändern. Aber ich nehme jetzt keinen Auftrag an, der noch keine gesetzliche Grundlage hat.“

Die SPD hatte ihn lediglich aufgefordert, sich als Gesellschaftervertreter bei der MHB dafür einzusetzen, dass ein entsprechendes Studium in Brandenburg an der Havel angesiedelt wird. „Wir haben es erlebt bei der Schließung des Kreißsaals in Bad Belzig, dann wurde zeitweise der Geburtsstation in Nauen dicht gemacht. Derzeit will man sie verzweifelt wieder eröffnen, findet aber kaum ausgebildetes Personal“, argumentiert SPD-Fraktionschefin Britta Kornmesser. „Dieser für unsere Stadt zukunftsweisende Antrag fand leider auf Grund der Ablehnung durch die Fraktionen der CDU und Freien Wähler – wie immer aus Prinzip - keine Mehrheit.“

Uta Sändig ( Die Linke) ist gleichzeitig Co-Vorsitzende der Landesfachgruppe Hochschule und Forschung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sie weist Schaffer in die Schranken: „Die MHB ist inzwischen keine reine Privathochschule mehr, sondern wird mit beträchtlichen Mitteln des Landes unterstützt. Davon zeugt die Errichtung eines so genannten Gesundheitscampus, der mit 14 Professuren bestückt wird.“ Die angestrebte Akademisierung der Hebammenausbildung bedeute, dass ihre Ausbildung stärker wissenschaftlich durchdrungen und damit auch finanziell aufgewertet werden soll. „Und was die private Finanzierung der Ausbildung betrifft, so besteht das erfolgreiche Modell der MHB ja gerade darin, dass man die Studiengebühren durch die Verpflichtung, sich mindestens 5 Jahre an eine medizinische Einrichtung der Region zu binden, mehr oder weniger abgelten kann. Das ist ein Anreiz, der dem Ärztemangel entgegen wirken soll – warum nicht auch den Hebammen-Engpässen?“

In der Spitze der Hochschule wird längst darüber diskutiert: „Wir gründen gerade die Fakultät Gesundheitscampus mit den Universitäten Cottbus und Potsdam, innerhalb dieser Fakultät gibt es die Überlegung, diesen Studiengang einzurichten“, sagt MHB-Dekan und Geschäftsführer Edmund Neugebauer. Die grundsätzliche Notwendigkeit sei „artikuliert und klar“, die Umsetzung hingegen noch offen. Das betreffe auch die Frage des Standortes. „Das Problem der Notwendigkeit der Akademisierung der Hebammenausbildung ist offensichtlich. Wir müssen dies auch im Land Brandenburg anbieten. Wenn der Wunsch da ist, werde ich ihn gern in der Fakultätskonferenz vorbringen“, sagt der Hochschulchef. Es hätte also keinesfalls geschadet, wenn die Stadtverordneten schon in dieser Woche ihren Wunsch nach einem Ausbildungsstandort in Brandenburg an der Havel an der Medizinischen Hochschule klar formuliert hätten. Sonst sind andere wieder einmal schneller.

Von André Wirsing