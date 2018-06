Brandenburg/H

Die Polizei musste in Hohenstücken einen Nachbarsstreit schlichten. Am Sonntagnachmittag waren in der Grasowstraße zwei Parteien aufeinander losgegangen.

Auslöser waren Beleidigungen und die Unterschlagung eines Wischmopps, den ein 29-Jähriger auf eine 26-jährige Frau geworfen haben soll. Am Sonntagnachmittag forderte der 29-Jährige seinen Wischmopp zurück.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen drohte er – mit einem Messer in der Hand – die 26 Jährige sowie ihre Familie umzubringen. Als die Polizei eintraf, stand der 29-Jährige augenscheinlich stark unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Er drohte mehrfach, die Beamten umzubringen.

Ein Notarzt ließ ihn in ein Fachklinikum für psychisch Kranke einweisen.

Von Philip Rißling