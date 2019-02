Brandenburg/H

Beim Problem der Unterbringung von auswärtigen Auszubildenden, die beispielsweise turnusmäßig ihren Theorieunterricht an den beiden Oberstufenzentren absolvieren, sucht die Stadt fieberhaft nach einer Lösung.

Bis Ende März soll diese gefunden und präsentiert werden, kündigt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) an. Zur jüngsten Stadtverordnetenversammlung hatte Hannes Schulze noch einmal das Problem geschildert. Er lernt im dritten Lehrjahr Industriemechaniker, ist bei der Voestalpine BWG in Kirchmöser beschäftigt und hat praktisch für seine Azubi-Kollegen aus entfernteren Regionen gesprochen, weil diese kein Rederecht in der Einwohnerfragestunde hatten. „Mit welchem Unterbringungskonzept werden sie den Erhalt von Landesfachklassen, die Ausbildung von Fachkräften und damit den Fortbestand unserer OSZ in der Stadt sichern?“

Scheller antwortete, die Verwaltung werde sich mit den neuen Betreibern des bisher genutzten Hostels „Caasi“ in Verbindung setzen und über künftige Unterbringungsmöglichkeiten verhandeln. „Alternativ wäre es möglich, eine öffentliche Einrichtung zu begründen und dafür eine Satzung zu erlassen. Das brauchen wir, um künftig Störungen auszuschließen.“ Zum Hintergrund: Die Verwaltung will erfahren haben, dass die „Caasi“-Betreiber Schäden am Haus auf die Lehrlinge zurückführen. Offensichtlich hat sich niemand selbst vergewissert. Von den Azubis hingegen wird angeführt, dass beide Küchen nicht nutzbar waren, weil andere Montagearbeiter, teilweise aus dem Ausland, die in Beschlag genommen und teilweise verwüstet haben. Es sei ein Glücksspiel gewesen, wenn warmes Wasser aus der Dusche kam. Elektrische Anlagen hätten teilweise Prüfsiegel von 2007 gehabt, diese wären längst nicht mehr aktuell. Sicherungs- und Schaltkästen seien für jedermann frei zugänglich gewesen. Offensichtlich hätten auch die Betreiber nicht alle ihre Pflichten wahr genommen.

Jetzt soll also eine Lösung gesucht werden. Eine eigene Einrichtung werde vorerst nicht neu gebaut, betont Scheller. Entweder es wird eine vorhandene Einrichtung hergerichtet oder eine angemietet. Ob dann die Ausbildungsbetriebe, Innungen oder die Kommune als „Generalmieter“ auftritt und dann turnusweise die Quartiere den Auszubildenden zur Untermiete überlässt, muss nun noch geklärt werden. Zuständig sind die Amtsleiterin für Schule und Sport Viola Cohnen sowie Schellers Stabschef Karl-Heinz Erler.

Von André Wirsing