Entscheidungen zum Technologiezentrum TGZ in Brandenburg/Havel können schneller umgesetzt werden. Denn seit Mai hält die Stadt die kompletten 100 Prozent. An diesem Mittwoch wird das 20-jährige Bestehen gefeiert. Solange steht das Gebäude, in dem 260 Menschen für 52 Unternehmen und Institutionen arbeiten. Reiner Heublein hat einige Fotos aus der Historie des TGZ zur Verfügung gestellt. Die ältesten, die aus dem Industriemuseum stammen, zeigen den Speisesaal, andere den Aufbau, das Richtfest und die Eröffnung durch Bürgermeister Klaus Deschner. Aktuell sind die Bilder vom Imbissfest am 13. Juni 2018