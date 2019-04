Brandenburg/H

Mit stehenden Ovationen haben Angehörige und Gäste der TH Brandenburg an diesem Montag die aus dem Amt geschiedene Präsidentin Burghilde Wieneke-Toutaoui (60) verabschiedet. In einer Feierstunde im Audimax ist die Präsidentschaft auf Andreas Wilms (40) übergegangen.

Die emotionalsten und herzlichsten Worte fand Juliane Dölle für die Frau, die als Präsidentin sechs Jahre lang die Geschicke der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) geleitet hat.

Die Vorsitzende der Studentenvertretung AStA nennt Wieneke-Toutaoui eine „bewundernswerte Person“, deren Büro sie und andere Studenten „mit einem Problem betreten und mit einer Lösung verlassen haben“.

Offene Tür

Die Tür der Präsidentin sei stets offen gewesen. Die Studentin dankte der Ex-Präsidentin unter anderem für deren „großes Herz, das wir schmerzlich verlassen werden“.

Derart wundervolle Unterstützung hatte Wieneke-Toutaoui zumindest am Ende ihrer Amtszeit nicht durchweg erfahren. Bei der Präsidentenwahl im November schaffte sie es nicht, die Mehrheit der wählenden Senatoren auf ihre Seite zu bringen.

Zum Abschied erfuhr sie gleichwohl Zuspruch von vielen Seiten. Wissenschaftsministerin Martina Münch bescheinigte der bisherigen Präsidentin, den Hochschulstandort Brandenburg/Havel „sehr gut entwickelt“ zu haben.

Energisch und sachorientiert

Die THB habe unter Wieneke-Toutaoui eine „dynamische, innovationsfreudige Zeit“ erlebt, sie habe deren „energische, sachorientierte Art“ sehr geschätzt.

Für ihre künftige Aufgabe in der strategischen Unternehmensberatung wünschte die Ministerin der Technik-Professorin alles Gute. Wieneke-Toutaoui wird als Nächstes nach Japan reisen und dann ein Studium an der Berliner Humboldt-Universität aufnehmen.

Oberbürgermeister Steffen Scheller bescheinigte der Ex-Präsidentin „Fachwissen und Einsatzbereitschaft“ und lobte ihr beständiges öffentliches Engagement gegen rechtsextreme Auswüchse. Die Professorin aus Berlin sei zwar kein Brandenburger Eigengewächs, habe sich aber auf vielfältige Weise für Brandenburg/Havel stark eingesetzt.

Zahlen und Menschen

Die so heftig Gelobte beteuerte, dass sie die sechs Jahre in Brandenburg besonders geprägt hätten. Ihrem Nachfolger wünschte sie viel Erfolg beim „schwierigen Management von Zahlen und Menschen“.

Wilms kündigte in seiner Ansprache an, er wolle mit der Hochschule „Partner der Region“ sein, das begreife er als Auftrag und Chance. Er möchte neue Wege des Marketings beschreiten, Gründungsaktivität fördern und sich in der Region vernetzen.

Zauberhände

Wilms, der nach eigenem Bekunden für eine „neue Generation“ steht: „Ich bin überzeugt, dass auch eine Hochschule ein zeitgemäßes, modernes Management benötigt, aber auf den Fundamenten der traditionellen, akademischen Organisation.“

„Wir legen unsere klugen Köpfe in Ihre Zauberhände“, gab die erwähnte Studentin Juliane Dölle dem neuen Präsidenten mit auf den Weg.

Von Jürgen Lauterbach