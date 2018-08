Brandenburg/H

In der Nacht zu Samstag verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt in den Verkaufsbereich der Tankstelle in der Rathenower Landstraße. Er drückte die Schiebetür des Haupteinganges mit Gewalt auf.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei wurden mehrere Schachteln Zigaretten sowie Spirituosen vom Täter gestohlen. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise mehreren hundert Euro.

Die Spurensuche übernahm die Kriminalpolizei, die eine Videoaufnahme sicherte, die den Täter zeigt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kripo.

Die Polizei fragt: „Haben Sie Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder Tatverdächtigen gemacht?“ Für Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter Telefon 03381/5600 oder die Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de entgegen.

Von MAZ