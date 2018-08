Brandenburg/H

Der Mann, der in der Nacht zu Mittwoch in Plaue einen 22-Jährigen überfallen und ausgeraubt hat, ist gefasst. Der 20-Jährige mit markanter Platzwunde an der Unterlippe wurde am Freitag von einem Tankwart identifiziert.

Wie die Polizei der MAZ am Sonntag mitteilte, war der Gesuchte am Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr in Begleitung eines zweiten Mannes in der Plauer Tankstelle, um einzukaufen. Der Angestellte erinnerte sich an den Fahndungsaufruf und rief die Polizei.

Bei der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Räuber auch von der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wird. Er wurde festgenommen und in eine JVA gebracht. Die Ermittlungen zu dem Raub in Plaue richten sich nun gegen den Mann.

Von Philip Rißling