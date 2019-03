Brandenburg/H

Alles, was das Herz des Modellbauers begehrt, gab es am Sonntag im Bürgerhaus der Altstädter in der Bäckerstraße beim 13. Brandenburger Modellbahnmarkt zu kaufen.

Der Tauschmarkt für gebrauchte Modellbahnartikel aller Spurweiten, Modellbahnen, Modellautos, Zubehör und Ersatzteile wird regelmäßig von den Brandenburger Modellbahnfreunden ausgerichtet.

Dieses Mal waren zehn Händler dabei. Sie hatten komplette Modellbahnwagen, Modellfahrzeuge und Bastelsets sowie einzelne Ersatzteile für die heimische Anlage im Angebot.

Natürlich wurde auch ordentlich gefachsimpelt und Erfahrungen beim Modellbau untereinander ausgetauscht.

Von Rüdiger Böhme