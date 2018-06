Brandenburg/H

Aufregung an Bord des MS „Havelfee“ am Sonntagmittag: Gegen 12.55 Uhr traf dort ein Anruf ein, ein Mann verkündete, dass sich an Bord eine Bombe befinde.

Zum Glück waren noch keine Passagiere auf dem Schiff, lediglich drei Besatzungsmitglieder. Mit einem Großaufgebot rückte die alarmierte Polizei an und untersuchte das kleine Ausflugsschiff.

Gleichzeitig begannen die Ermittlungen zu dem Anruf beziehungsweise zu dem Anrufer, sagt Präsidiumssprecher Oliver Bergholz. „Wir konnten einen 41 Jahre alten Tatverdächtigungen ermitteln. Es ergab sich bei der Befragung, dass es keine konkrete Bedrohung gab, es sich wohl lediglich um einen Scherzanruf handelte.“ Es gebe keine Erkenntnisse ob der deutsche Tatverdächtige bei seinem Handeln alkoholisiert warf. Der Mann sei weiterhin auf freiem Fuß, schließlich sei er Verdächtiger und nicht Beschuldigter, so Bergholz. Gegen ihn ermittele die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion und nicht das LKA oder der Staatsschutz.

Es dürfte trotzdem teuer werden für den Mann – neben seiner Strafe wird er auch noch eine saftige Rechnung für den Polizeieinsatz begleichen müssen.

Zahlreiche Passagiere konnten am Sonntagmittag nicht rechtzeitig ihre Fahrt antreten, eine Panik gab es angesichts des Polizeieinsatzes aber nicht. Viele telefonierten aber mit Freunden und Angehörigen. Eine Evakuierung blieb ihnen ja erspart, weil sie noch gar nicht an Bord waren.

Von André Wirsing