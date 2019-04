Brandenburg/H

Das Jury-Votum für den 18. Touristikerpreis des Tourismusvereins Brandenburg an der Havel ist deutlich ausgefallen: Gewonnen hat das „Team Marienberg“ der Bas GmbH. Das ist eine integrative Abteilung der Beschäftigungsgesellschaft, die sich seit mehr als zwei Jahren um die Pflege und Unterhaltung des Gartendenkmals und Bürgerparks kümmert und die Freilichtbühne betriebt.

Im Team Marienberg bekommen Menschen eine Chance auf ein bezahltes Arbeitsverhältnis, die sie auf dem freien Arbeitsmarkt nicht hätten, weil sie mit körperlichen und geistigen Handicaps leben müssen. Unter Anleitung der Gartenbauingenieurin Angelika Viertel kümmern sie sich um Stauden, Blumen, Sträucher, Bäume und Rasen, halten Wege und Plätze instand, beseitigen Vandalismusschäden und sorgen für ein ansprechendes Erscheinungsbild des beliebten Naherholungsziels.

Vergeben wurden neben der Hauptauszeichnung noch drei weitere Preise. Der von Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) gestiftete Preis geht an das Archäologische Landesmuseum, das mit seinen Veranstaltungsreihen wie „Archäotechnica“ oder „Archäomusica“ den Tourismus ankurbelt. Der von der CDU-Bundestagsabgeordneten Dietlind Tiemann gestiftete Preis geht an den Stadtmarketingverein für den jährlichen Türmetag. Und der von Ex-Landtagspräsident Gunter Fritsch ausgelobte „Aufbruch“-Preis geht an den „Undine“-Erzählwettbewerb, der von der Chefin der Fouqué-Bibliothek Cornelia Stabrodt sowie Brawo-Chefredakteur Thomas Messerschmidt ausgerichtet wird.

Vorgestellt wurde pünktlich zum Start des Fontanejahrs auch ein gerade erschienenes Heft mit den Spuren, die der Dichter in der Stadt hinterlassen hat. Besonders verdient gemacht haben sich darum zwei Hobbyhistoriker: Gunter Dörhöfer aus Plaue sagt: „Beginne zu forschen, dann findest du auch etwas.“ Frank Brekow weiß über den Dichter: „Er war mindestens acht Mal in der Stadt, hat sich beispielsweise einen ganzen Tag lang den Dom zeigen lassen und hat vom Bahnhof aus die Neustadt erkundet.“

OB Scheller ging in seinen Grußworten noch einmal auf das gerade heiß diskutierte Thema „ Slawendorf“ ein: „Reparaturen sind nicht das vordringlichste Problem. Um das Slawendorf zu einem kulturellen und touristischen Anziehungspunkt zu machen, muss man die strukturellen Schwächen im Umfeld beseitigen. Man muss größere Gruppen auch unterbringen und sie versorgen können.“ Dafür bedürfe es Investitionen, es müsste sich jemand finden, der diese aufbringt.

„Schauen sie bitte nicht auf die Stadt bei diesem Thema, sondern aus ihren Reihen der Touristiker müsste sich jemand finden, der den Mut und die Courage hat, hier etwas mit einem nachhaltigen und tragfähigen Konzept aufzubauen. Erst wenn das nicht funktioniert, müssten wir langfristig die Diskussion über die Zukunft des Slawendorfs führen“, sagt der Oberbürgermeister.

Von André Wirsing