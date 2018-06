Brandenburg/H

Autofahrer hatten es am Donnerstagmorgen nicht leicht, der Verkehr in der halben Stadt war durch ein Trafohäuschen lahmgelegt. Das soll zum städtischen Klinikum transportiert und dort aufgestellt werden.

Die Station wiegt 51,3 Tonnen, ist 3,64 Meter hoch und 4,22 Meter breit. Mit Tieflader war die Fracht sogar 4,48 Meter hoch. Eigentlich sollte das Stromhäuschen schon vor sechs Uhr auf der Baustelle sein. Gekommen waren aber nur der 500-Tonnen-Mobilkran und drei weitere Tieflader mit jeweils zwei 15-Tonnen-Gegengewichten. Der Trafohaus-Transport sollte eigentlich über den Nikolaiplatz über die Bergstraße und vor den ehemaligen Bismarck-Terrassen abbiegend zum Klinikum erfolgen.

Der Kran am Klinikum wartet nur auf seine Last. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Transportgenehmigung sah aber zwingend eine Route über die Brielower-, Rathenower- und Bergstraße vor. Dort gab es am Morgen noch aber eine offene Baustelle der Brawag direkt vor dem ehemaligen Einkaufszentrum Marienberg. Jetzt steckte der Tieflader fest. Große Aufregung. Die auswärtige Polizeieskorte, die den Transport bis dahin begleitet hatte, verabschiedete sich mit dem Hinweis auf ihr Dienstende. Wartenj auf die Brandenburger Polizei, die nach einer halben Stunde auch gegen 8.45 Uhr kam.

Die Situation war schließlich genauso festgefahren wie der Tieflader: Eigentlich galt seine Fahrgenehmigung nur bis sechs Uhr. Eine alternative Route mussten die Polizisten ablehnen, die hätte neu beantragt und genehmigt werden müssen. Gehoben werden musste unbedingt am Donnerstag, der Kran muss am Freitag schon wieder in Berlin sein. Es bestand die Gefahr, dass das Kran-Team der Firma Wiemann wieder abbaut und weiterfährt, den Transport in der Stadt stehenlässt und irgendwann mal wiederkommt. Georg Riethmüller schließlich rettete die Situation: Der Technik-Chef des Klinikums redete mit Engelszungen auf die Polizisten ein: „Wir brauchen das Stromhäuschen unbedingt für die Versorgungssicherheit mit Energie im Interesse unserer Patienten.“ Er schlug vor, die Baustelle zu schließen, Schwarzdecke aufzubringen und Stahlplatten darüber zu legen, damit der Transport auf der genehmigten Route fahren kann. Eine Abordnung aus Schwertransport-Team, Stadtwerken, Riethmüller und Polizei vermaß dann die Bergstraße, um die Durchfahrtbreite zu garantieren. Um 12 Uhr soll es weitergehen.

Hektisch wird die Baustelle an der Bergstraße verschlossen. Quelle: Rüdiger Böhme

Eigentlich hätte die Baustelle der ITG längst beendet sein müssen, unter diesen Voraussetzungen wurde die Genehmigung erteilt. Doch ein Defekt an einem Plattenrüttler verhinderte das rechtzeitige Schließen der Decke. So wurde hektisch am Donnerstag erst Material heranorganisiert.

Die Stadtwerke Brandenburg errichten für das Klinikum eine zweite Mittelspannungseinspeisung mit 15 Kilovolt. Hierdurch ist nun eine zusätzliche Versorgung des Klinikums gewährleistet. Sollte durch eine Störung oder einen technischen Defekt die Stromversorgung des Klinikums ausfallen, kann von der Leitstelle im Heizkraftwerk der Stadtwerke der Schaltzustand so geändert werden, dass die Versorgung über die zweite Einspeisung erfolgt.

Darüber hinaus dient der in der Anlage enthaltene Transformator der Belieferung speziell des Klinikumsneubaus samt seiner zusätzlichen Technik mit Strom.

Etwa 400 000 Euro hat die zusätzliche Einspeisung für höhere Versorgungssicherheit die Stadtwerke gekostet, das Klinikum zahlt dem Vernehmen nach dafür an diese mehr als 450 000 Euro.

Allein der Kraneinsatz schlägt mit 25 000 Euro zu Buche. Und das ist noch ein Sonderpreis, weil die Brandenburger Baustelle an der Strecke zur Berliner Baustelle liegt. Der Mobilkran kommt aus Bockenem im tiefsten Niedersachsen. Die 500 Tonnen Hubkraft werden gebraucht, weil der Kran mit der 51-Tonnen-Last eine Weite von 37,50 Metern überbrücken muss und diese auf einer Anhöhe neben dem Bettenhaus abstellt.

Von André Wirsing