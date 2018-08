Gollwitz

Alarm in der Gollwitzer Feldmark! Vermutlich ein Defekt in der Elektroanlage war der Grund für die völlige Zerstörung eines Traktors des ortsansässigen Landwirtschaftsbetriebes. Hundertprozentig ist aber noch nicht klar, warum der Schlepper plötzlich Feuer fing. Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Landmaschine bereits in voller Ausdehnung.

Da war nichts mehr zu retten: Der ausgebrannte Traktor bei Gollwitz. Quelle: Christian Griebel

Eine schwarze Rauchsäule war weithin zu sehen. Selbst in Brandenburg war das Feuer zu erahnen. Die Bauern hatten noch Glück im Unglück. Die Einsatzkräfte konnten das brennende Wrack zügig ablöschen. Ein Übergreifen der Flammen auf ein vertrocknetes Maisfeld konnte verhindert werden. Verletzt wurde bei dem brenzligen Vorfall niemand.

Von Frank Bürstenbinder